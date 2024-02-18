https://sputnikarabic.ae/20240218/الجيش-الروسي-يضرب-موقع-قيادة-اللواء-الميكانيكي-31-التابع-للجيش-الأوكراني-1086187911.html
الجيش الروسي يضرب موقع قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني
الجيش الروسي يضرب موقع قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T11:33+0000
2024-02-18T11:33+0000
2024-02-18T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم قصف مراقبة للواء الميكانيكي 31 التابع القوات المسلحة في منطقة زيلانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعات الوقود والذخيرة، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية في 128 منطقة".وأشارت الدفاع إلى أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس".ووفقا للدفاع فإن "المساحة الإجمالية للأراضي المحررة بلغت 31.75 كيلومتراً مربعا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240217/وسائل-إعلام-غربية-تكشف-عن-تفاصيل-تنذر-بهزيمة-أوكرانيا-1086163247.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يضرب موقع قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية ضربت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 31 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم قصف مراقبة للواء الميكانيكي 31 التابع القوات المسلحة في منطقة زيلانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعات الوقود والذخيرة، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية في 128 منطقة".
وأضافت: "تمكنت القوات الروسية، من تدمير 105 طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الدفاع إلى أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابعت الدفاع الروسية: "في 17 فبراير، خلال العمليات الهجومية، حررت القوات الروسية مدينة أفديفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل". مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية "خسرت أكثر من 1500 جندي".
ووفقا للدفاع فإن "المساحة الإجمالية للأراضي المحررة بلغت 31.75 كيلومتراً مربعا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.