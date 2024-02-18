https://sputnikarabic.ae/20240218/الحكومة-الكويتية-تنفي-اعتزامها-تعديل-قانون-الانتخاب-المتعلق-بالجنسية-1086194454.html

الحكومة الكويتية تنفي اعتزامها تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

الحكومة الكويتية تنفي اعتزامها تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

نفى المتحدث باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي، اليوم الأحد، شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T15:16+0000

2024-02-18T15:16+0000

2024-02-18T15:16+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العجمي قوله: "إنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية".وأكد المتحدث أن تداول مثل هذه الأنباء "يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف"، مطالبا مواطنيه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار و"التمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل".كما طالب العجمي الكويتيين "بتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت"، مشددا على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.ويوم الخميس الماضي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأوضحت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني أن صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، يأتي في ظل الأزمة الجديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.فيما أوضحت صحيفة "القبس" المحلية أن مرسوم حل مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي".وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، بشأن تعيين نائب له، ونص الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

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