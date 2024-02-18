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https://sputnikarabic.ae/20240218/الدفاع-المصرية-تكشف-لأول-مرة-عن-وثائق-بشأن-حرب-6-أكتوبر-ما-دلالتها-الآن-1086183056.html
الدفاع المصرية تكشف لأول مرة عن وثائق بشأن حرب 6 أكتوبر.. ما دلالتها الآن؟
الدفاع المصرية تكشف لأول مرة عن وثائق بشأن حرب 6 أكتوبر.. ما دلالتها الآن؟
أزاحت وزارة الدفاع المصرية، اليوم الأحد، الستار عن وثائق سرية ونادرة عن حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بعد مرور 51 عاما على اندلاعها. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T07:24+0000
2024-02-18T07:24+0000
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وتتضمن الوثائق التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الرسمي، مذكرات القادة، وتفاصيل الحرب بكافة مراحلها، بداية من الإعداد لها، وعبور قناة السويس، وخطة الخداع الاستراتيجي، وما حدث في الثغرة.كما تشمل الوثائق موضوعات مختلفة، منها حرب 5 يونيو/ حزيران عام 1967، والتخطيط الاستراتيجي العسكري (إدارة العملية / الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران)، والتخطيط لتصفية الثغرة (الخطة شامل وشامل المعدلة).وتتطرق الوثائق كذلك، إلى الاستخدام السياسي لسلاح البترول العربي، وفكر الاستخدام للقوات المسلحة والعملية جرانيت، وعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، والتمهيد النيراني وعبور قناة السويس، وإسقاط واستسلام مواقع إسرائيلية من خط بارليف (بورتوفيق - القنطرة)، وتكوين رؤوس الكباري، وصد الهجمات المضادة للعدو.وعن سبب نشر وزارة الدفاع المصري لتلك الوثائق في ذلك التوقيت تحديدا، قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء عادل العمدة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنها "تحمل دلالة مهمة في التوقيت في ظل منطقة تموج بكثير من المتغيرات، وتجعلنا نتذكر ما حدث، و نذكر الآخرين بما حدث، وذلك لأننا نقول للعالم إنه رغم الظروف وقتها فقد حققنا المطلوب، وظروفنا اليوم أفضل ونستطيع فعل المطلوب في كل وقت وحين".من ناحيته، أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب محمد عبد الرحمن راضي، في تصريحات للصحيفة المصرية، أن نشر تلك الوثائق الآن "هو إعادة تذكير بقوة الجيش المصري، ورسالة للأجيال الحالية التي لم تعاصر حرب 73، وتعيد الحس الوطني خاصة في المجتمع المصري والتفاف الشعب المصري كله حول القوات المسلحة المصرية في أي إجراءات وتدابير للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية الوطن".واحتفلت مصر في العام الماضي باليوبيل الذهبي لحرب 6 أكتوبر عام 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن

الدفاع المصرية تكشف لأول مرة عن وثائق بشأن حرب 6 أكتوبر.. ما دلالتها الآن؟

07:24 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / Khaled Desoukiعرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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أزاحت وزارة الدفاع المصرية، اليوم الأحد، الستار عن وثائق سرية ونادرة عن حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بعد مرور 51 عاما على اندلاعها.
وتتضمن الوثائق التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الرسمي، مذكرات القادة، وتفاصيل الحرب بكافة مراحلها، بداية من الإعداد لها، وعبور قناة السويس، وخطة الخداع الاستراتيجي، وما حدث في الثغرة.
كما تشمل الوثائق موضوعات مختلفة، منها حرب 5 يونيو/ حزيران عام 1967، والتخطيط الاستراتيجي العسكري (إدارة العملية / الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران)، والتخطيط لتصفية الثغرة (الخطة شامل وشامل المعدلة).
وتتطرق الوثائق كذلك، إلى الاستخدام السياسي لسلاح البترول العربي، وفكر الاستخدام للقوات المسلحة والعملية جرانيت، وعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، والتمهيد النيراني وعبور قناة السويس، وإسقاط واستسلام مواقع إسرائيلية من خط بارليف (بورتوفيق - القنطرة)، وتكوين رؤوس الكباري، وصد الهجمات المضادة للعدو.
وعن سبب نشر وزارة الدفاع المصري لتلك الوثائق في ذلك التوقيت تحديدا، قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء عادل العمدة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنها "تحمل دلالة مهمة في التوقيت في ظل منطقة تموج بكثير من المتغيرات، وتجعلنا نتذكر ما حدث، و نذكر الآخرين بما حدث، وذلك لأننا نقول للعالم إنه رغم الظروف وقتها فقد حققنا المطلوب، وظروفنا اليوم أفضل ونستطيع فعل المطلوب في كل وقت وحين".
وتابع أن "الإفراج عن هذه الوثائق يعتبر رسالة ردع للعالم كله، ورسالة تذكير بأن مصر دولة قوية ورشيدة في الوقت نفسه، وتتعامل بأسس و ثوابت، ولا تتعامل بأهواء وعواطف، ولذلك نشر تلك الوثائق تجعلنا نذكر العالم بما تم، و هي وثائق تثبت قوة المقاتل المصري".
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من ناحيته، أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب محمد عبد الرحمن راضي، في تصريحات للصحيفة المصرية، أن نشر تلك الوثائق الآن "هو إعادة تذكير بقوة الجيش المصري، ورسالة للأجيال الحالية التي لم تعاصر حرب 73، وتعيد الحس الوطني خاصة في المجتمع المصري والتفاف الشعب المصري كله حول القوات المسلحة المصرية في أي إجراءات وتدابير للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية الوطن".
واحتفلت مصر في العام الماضي باليوبيل الذهبي لحرب 6 أكتوبر عام 1973، التي مكنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.
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