https://sputnikarabic.ae/20240218/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك-1086187770.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T11:18+0000
2024-02-18T11:18+0000
2024-02-18T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنو وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء "127" الأوكراني في مناطق أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 190 جنديا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، و3 شاحنات صغيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
11:18 GMT 18.02.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 18.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنو وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 400 جندي، ودبابتين، و3 مركبات قتالية للمشاة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "مستا-بي"، و"دي-20" و"دي-30".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء "127" الأوكراني في مناطق أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 190 جنديا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي".
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفسك وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، و3 شاحنات صغيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.