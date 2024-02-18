https://sputnikarabic.ae/20240218/بوتين-السياسة-الحالية-للسلطات-الألمانية-تلحق-ضررا-كبيرا-بمستقبل-الاقتصاد-1086187327.html
بوتين: السياسة الحالية للسلطات الألمانية تلحق ضررا كبيرا بمستقبل الاقتصاد
بوتين: السياسة الحالية للسلطات الألمانية تلحق ضررا كبيرا بمستقبل الاقتصاد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السياسة الحالية للسلطات الألمانية تتسبب في أضرار جسيمة لمستقبل الاقتصاد الألماني. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T10:34+0000
2024-02-18T10:34+0000
2024-02-18T10:34+0000
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وقال قال بوتين في مقابلة مع للصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين": "من الواضح تماما أن السياسات الحالية للسلطات الحالية تسبب ضررا هائلا لمستقبل الاقتصاد الألماني".وأضاف: "بالطبع، عندما بعنا، تلقينا المزيد من المال، ربما كان الأمر أكثر متعة. ولكن، من ناحية أخرى، كلما قل اعتمادنا على الطاقة، كان ذلك أفضل. لأن الجزء غير المتعلق بالطاقة من اقتصادنا ينمو بمعدل كبير".وتابع: "لقد قالوا طوال الوقت، روسيا لا تعطي، روسيا لها حدود. نحن لا نقيد أي شيء، نحن نعطي كل شيء. تبين أن الأتراك هم الشريك الأكثر موثوقية، من خلال خط التيار التركي".وأشار بوتين إلى أن أوروبا كافحت لخفض تكلفة موارد الطاقة الروسية، على الرغم من أنها "كانت رخيصة نسبيًا، والآن تبلغ التكلفة أكثر من 300 دولار لكل ألف متر مكعب وأكثر".
https://sputnikarabic.ae/20240218/بوتين-ما-يحدث-في-أوكرانيا-مسألة-حياة-أو-موت-بالنسبة-لروسيا-1086185238.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
بوتين: السياسة الحالية للسلطات الألمانية تلحق ضررا كبيرا بمستقبل الاقتصاد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السياسة الحالية للسلطات الألمانية تتسبب في أضرار جسيمة لمستقبل الاقتصاد الألماني.
وقال قال بوتين في مقابلة مع للصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين": "من الواضح تماما أن السياسات الحالية للسلطات الحالية تسبب ضررا هائلا لمستقبل الاقتصاد الألماني".
وأجاب بوتين على سؤال إلى متى يمكن للاقتصاد الألماني أن يستمر بدون الغاز الروسي: "إنها قادرة على الوجود والتطور لفترة طويلة، ولن تكون هناك كارثة هنا"
وأضاف: "بالطبع، عندما بعنا، تلقينا المزيد من المال، ربما كان الأمر أكثر متعة. ولكن، من ناحية أخرى، كلما قل اعتمادنا على الطاقة، كان ذلك أفضل. لأن الجزء غير المتعلق بالطاقة من اقتصادنا ينمو بمعدل كبير".
وأشار بوتين إلى أن الدول الأوروبية توقعت أنها إذا لم تشتر الغاز الروسي فإن روسيا ستنهار، ولكن بدأت عمليات لا رجعة فيها في الحدوث، فالصناعة الأوروبية تتجه إلى دول أخرى.
وتابع: "لقد قالوا طوال الوقت، روسيا لا تعطي، روسيا لها حدود. نحن لا نقيد أي شيء، نحن نعطي كل شيء. تبين أن الأتراك هم الشريك الأكثر موثوقية، من خلال خط التيار التركي".
وأشار بوتين إلى أن أوروبا كافحت لخفض تكلفة موارد الطاقة الروسية، على الرغم من أنها "كانت رخيصة نسبيًا، والآن تبلغ التكلفة أكثر من 300 دولار لكل ألف متر مكعب وأكثر".