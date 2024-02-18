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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/بوتين-ما-يحدث-في-أوكرانيا-مسألة-حياة-أو-موت-بالنسبة-لروسيا-1086185238.html
بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا
بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة لروسيا، في حين يتعلق الأمر بموقف تكتيكي بالنسبة للغرب. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:44+0000
2024-02-18T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ورد بوتين على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة "روسيا 1" بالقول: "أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا".وتابع بوتين "أردت أن يفهم المستمعون الأمر، وليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد نجح أم لا". وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
https://sputnikarabic.ae/20240216/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يكشف-عن-مخطط-احتيالي-لأوكرانيا-1086115762.html
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روسيا

بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

08:44 GMT 18.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة لروسيا، في حين يتعلق الأمر بموقف تكتيكي بالنسبة للغرب.
ورد بوتين على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة "روسيا 1" بالقول: "أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا".

وأضاف بوتين بالقول: "بالنسبة للغرب يُعد ذلك تحسنا في موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمرا مصيريا ومسألة حياة أو موت".

وتابع بوتين "أردت أن يفهم المستمعون الأمر، وليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد نجح أم لا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف عن مخطط احتيالي لأوكرانيا
16 فبراير, 05:53 GMT
وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.
وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
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