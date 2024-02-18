https://sputnikarabic.ae/20240218/بوتين-ما-يحدث-في-أوكرانيا-مسألة-حياة-أو-موت-بالنسبة-لروسيا-1086185238.html

بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة لروسيا، في حين يتعلق الأمر بموقف تكتيكي بالنسبة للغرب. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T08:44+0000

2024-02-18T08:44+0000

2024-02-18T08:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ورد بوتين على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة "روسيا 1" بالقول: "أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا".وتابع بوتين "أردت أن يفهم المستمعون الأمر، وليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد نجح أم لا". وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.

https://sputnikarabic.ae/20240216/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يكشف-عن-مخطط-احتيالي-لأوكرانيا-1086115762.html

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