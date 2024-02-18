https://sputnikarabic.ae/20240218/حكومة-إسرائيل-توافق-بالإجماع-على-قرار-عدم-الاعتراف-الأحادي-بالدولة-الفلسطينية-1086189716.html

حكومة إسرائيل توافق بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

حكومة إسرائيل توافق بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

صوتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع لصالح موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T12:23+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحكومة وافقت بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو، أنه سيطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفه المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أنه "في ضوء الحديث الذي سمع مؤخرا في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، فإنني أطرح قراري بشأن هذه القضية لموافقة الحكومة اليوم". وتابع "أنا متأكد من أنه سيتم قبوله على نطاق واسع".وأوضح أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".وأشار نتنياهو إلى أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".وشدد على أن إسرائيل "ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".كما اعتبر نتنياهو أن "مثل هذا الاعتراف، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل". حسب تعبيره.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شدد خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، على الضرورة العاجلة للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.فيما صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق لإقامة دولة فلسطينية هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين".وأشارت إلى أن "نتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف".وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الدولة الفلسطينية ليست منّة من نتنياهو بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20240218/نتنياهو-يطرح-على-حكومته-التصويت-على-قراره-برفض-إعلان-دولة-فلسطينية-فيديو-1086188786.html

https://sputnikarabic.ae/20240216/الخارجية-الفلسطينية-دولتنا-ليست-منة-من-نتنياهو-1086130273.html

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