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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/خبير-فرنسا-وألمانيا-لن-تسمحا-لأوكرانيا-بالانضمام-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-1086182313.html
خبير: فرنسا وألمانيا لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
خبير: فرنسا وألمانيا لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
أعلن الخبير العسكري، سونغ تشونغ بينغ، أنه على الرغم من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها أوكرانيا مع ألمانيا وفرنسا، فإن برلين وباريس لن تسمحا لكييف بأن تصبح... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T06:44+0000
2024-02-18T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بينغ لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية الذي قال إنه على المدى الطويل ستتجنب هذه الدول (فرنسا وألمانيا) أيضًا الصراعات العسكرية المباشرة مع روسيا ولن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو".وفي حديثه عن الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها كييف مع برلين وباريس، أشار الخبير إلى أنها غير ملزمة ولا تعني أي مسؤولية بالنسبة لفرنسا وألمانيا، مضيفا بالقول إن زيلينسكي حصل على الدعم الذي يريده من القوى الأوروبية من خلال تحقيق وضع مربح للجميع بوثيقة ليس لها محتوى جوهري.وكانت أوكرانيا قد أبرمت اتفاقيات أمنية منفصلة طويلة الأجل مع فرنسا وألمانيا لتقديم الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240214/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-موعد-انقلاب-زالوجني-على-زيلينسكي---1086058883.html
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العالم
العالم

خبير: فرنسا وألمانيا لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

06:44 GMT 18.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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أعلن الخبير العسكري، سونغ تشونغ بينغ، أنه على الرغم من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها أوكرانيا مع ألمانيا وفرنسا، فإن برلين وباريس لن تسمحا لكييف بأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
وجاءت تصريحات بينغ لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية الذي قال إنه على المدى الطويل ستتجنب هذه الدول (فرنسا وألمانيا) أيضًا الصراعات العسكرية المباشرة مع روسيا ولن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو".
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصادر أوكرانية تتحدث عن موعد "انقلاب زالوجني" على زيلينسكي
14 فبراير, 10:55 GMT

وبحسب الخبير الصيني،فإن أوروبا ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولكن سيتم تخفيض حجمها وسرعتها، مضيفا أن أوروبا تواجه معضلة في تقديم المساعدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن تقديم المساعدة يتطلب التزاما ماليا كبيرا وهناك معارضة كبيرة داخل أوروبا، لكن الامتناع التام عن تقديم المساعدة من شأنه أن يقوض سنوات من الصواب السياسي.

وفي حديثه عن الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها كييف مع برلين وباريس، أشار الخبير إلى أنها غير ملزمة ولا تعني أي مسؤولية بالنسبة لفرنسا وألمانيا، مضيفا بالقول إن زيلينسكي حصل على الدعم الذي يريده من القوى الأوروبية من خلال تحقيق وضع مربح للجميع بوثيقة ليس لها محتوى جوهري.
وكانت أوكرانيا قد أبرمت اتفاقيات أمنية منفصلة طويلة الأجل مع فرنسا وألمانيا لتقديم الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا.
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