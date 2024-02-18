https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-سابق-الوضع-على-الجبهة-ينذر-بهزيمة-نهائية-للقوات-الأوكرانية-1086191984.html

ضابط أمريكي سابق: الوضع على الجبهة ينذر بهزيمة نهائية للقوات الأوكرانية

ضابط أمريكي سابق: الوضع على الجبهة ينذر بهزيمة نهائية للقوات الأوكرانية

أفاد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن الوضع في أوكرانيا يقترب من المرحلة النهائية، حيث لن تتمكن القوات الأوكرانية من تجنب... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T13:59+0000

2024-02-18T13:59+0000

2024-02-18T13:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "هذه واحدة من تلك المواقف (خسارة أفدييفكا)، عندما تتعرض القوات الأوكرانية لهزيمة ساحقة، ولم يعد لديهم أي موارد أمريكية يمكنهم الاعتماد عليها، وليس لديهم قوة بشرية احتياطية".وأوضح جونسون أن القوات الروسية لديها ما يكفي من القوات لاستغلال الثغرات في مواقع القوات الأوكرانية بسهولة.وأكد جونسون أنه وفي الوقت نفسه، لا تتمتع القوات الأوكرانية بدعم جوي يمكن أن يساعد في القتال، كما أن مواقع إطلاق الصواريخ والمطارات التابعة لها تتعرض لهجمات خطيرة.الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحابوفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".

https://sputnikarabic.ae/20240218/مشاهد-للهروب-العشوائي-للقوات-الأوكرانية-من-أفدييفكا-فيديو-1086190443.html

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