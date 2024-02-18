عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240218/طبيب-يكشف-سبب-خطورة-القهوة-السريعة-التحضير-1086197951.html
طبيب يكشف سبب خطورة القهوة السريعة التحضير
طبيب يكشف سبب خطورة القهوة السريعة التحضير
كشف عالم الأحياء الروسي، ألكسندر سوزيكين، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة السريعة التحضير والمعبأة، لديهم احتمال كبير للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T18:40+0000
2024-02-18T18:40+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/12/1086197795_0:316:3068:2042_1920x0_80_0_0_e50a288cfacf53559bb23f288a22d453.jpg
وقال سوزيكين، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية: "هناك احتمال كبير للإصابة بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن".وأكد سوزيكين أنه تم العثور على عيوب مهمة في القهوة سريعة الذوبان أثناء التحليل الكيميائي الحيوي، وعلى وجه الخصوص، قد تكون هناك العطور، فضلا عن محسنات الذوق والرائحة.ولفت سوزيكين إلى أن "قهوة ثلاثة في واحد" تتكون بشكل رئيسي من السكر والمضافات العشبية المختلفة والمنكهات والأصباغ التي تعطي هذا المشروب اللون البني الجميل.وفي الوقت نفسه، أوضح سوزيكين بأن القهوة السريعة التحضير العالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم، حيث يتم تحضير هذا المشروب باستخدام طرق درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وتمر حبوب البن بمرحلة التحميص أو التجفيف.وأشار سوزيكين إلى أن هذه العملية تطلق الزيوت الأساسية، مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تتشكل أثناء عملية التمثيل الغذائي غير السليم.
https://sputnikarabic.ae/20240218/العلاج-بالروائح-يساعد-الأشخاص-على-التعافي-من-مرض-العصر-1086196210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/12/1086197795_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c5348a5da00c07bd9ec2e648abf9dbdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيب يكشف سبب خطورة القهوة السريعة التحضير

18:40 GMT 18.02.2024
© Photo / unsplash/Yanapi Senaudقهوة سريعة التحضير
قهوة سريعة التحضير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© Photo / unsplash/Yanapi Senaud
تابعنا عبر
كشف عالم الأحياء الروسي، ألكسندر سوزيكين، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة السريعة التحضير والمعبأة، لديهم احتمال كبير للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
وقال سوزيكين، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية: "هناك احتمال كبير للإصابة بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن".
وأضاف سوزيكين: "من الممكن أيضًا تحفيز مرور الحصوات من المرارة إذا كانت موجودة بالفعل في سوابق المريض".
وأكد سوزيكين أنه تم العثور على عيوب مهمة في القهوة سريعة الذوبان أثناء التحليل الكيميائي الحيوي، وعلى وجه الخصوص، قد تكون هناك العطور، فضلا عن محسنات الذوق والرائحة.
حاسة الشم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
مجتمع
"العلاج بالروائح" يساعد الأشخاص على التعافي من "مرض العصر"
17:51 GMT
ولفت سوزيكين إلى أن "قهوة ثلاثة في واحد" تتكون بشكل رئيسي من السكر والمضافات العشبية المختلفة والمنكهات والأصباغ التي تعطي هذا المشروب اللون البني الجميل.
وفي الوقت نفسه، أوضح سوزيكين بأن القهوة السريعة التحضير العالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم، حيث يتم تحضير هذا المشروب باستخدام طرق درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وتمر حبوب البن بمرحلة التحميص أو التجفيف.
وأشار سوزيكين إلى أن هذه العملية تطلق الزيوت الأساسية، مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تتشكل أثناء عملية التمثيل الغذائي غير السليم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حكومة نتنياهو توافق بإجماع على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала