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ماسك يوافق على أن الغرب يكذب بشأن أوكرانيا
ماسك يوافق على أن الغرب يكذب بشأن أوكرانيا
أبدى رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، موافقته على ما يقال بأن بلاده تكذب بشأن وضع أوكرانيا في الصراع، واصفا السياسة الأمريكية بـ"قمة الجنون". 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T05:11+0000
2024-02-18T05:11+0000
العالم
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وجاءت تعليقات ماسك على المنشور الذي تركه الملياردير الأمريكي، ديفيد ساكس الخاصة، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) قال فيه الأخير: "يقال لنا إن أوكرانيا تفوز، في حين أنها تخسر في الواقع، ويقال لنا إن الحرب تجعل حلف شمال الأطلسي أقوى، في حين أنها تستنزفه في الواقع، ويقال لنا إن أكبر مشكلة في أوكرانيا هي نقص الأموال".وتابع ساكس بالقول: "إذاً، كيف يعجز الكونغرس الأمريكي عن إنتاج ما يكفي من الذخيرة للغرب وهي المشكلة التي سوف يستغرق حلها سنوات عديدة، ويقال لنا إن روسيا تتكبد خسائر فادحة، في حين أن أوكرانيا ليس لديها العدد الكافي من الجنود في واقع الأمر وهي مشكلة أخرى لا يستطيع المال حلها.ووفقا له، يقال للأمريكيين إن المجتمع الدولي يدعم الولايات المتحدة، في حين أن الأغلبية العالمية تعتقد في الواقع أن السياسة الأمريكية هي قمة الجنون، مضيفا بالقول “قيل لنا أنه لا توجد إمكانية للسلام، في حين أننا في الواقع رفضنا العديد من الاحتمالات للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".وأضاف ساكس بالقول: "لقد قيل لنا إنه إذا استمرت أوكرانيا في القتال، فإنها ستحسن موقفها التفاوضي، في حين أن الشروط ستكون في الواقع أسوأ بكثير مما كان متاحًا ومرفوضًا بالفعل".
https://sputnikarabic.ae/20240217/ماسك-الأمريكيون-لا-يفهمون-مدى-قوة-الرقابة-الحكومية-في-الولايات-المتحدة-1086156696.html
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ماسك يوافق على أن الغرب يكذب بشأن أوكرانيا

05:11 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK PLEULالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK PLEUL
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أبدى رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، موافقته على ما يقال بأن بلاده تكذب بشأن وضع أوكرانيا في الصراع، واصفا السياسة الأمريكية بـ"قمة الجنون".
وجاءت تعليقات ماسك على المنشور الذي تركه الملياردير الأمريكي، ديفيد ساكس الخاصة، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) قال فيه الأخير: "يقال لنا إن أوكرانيا تفوز، في حين أنها تخسر في الواقع، ويقال لنا إن الحرب تجعل حلف شمال الأطلسي أقوى، في حين أنها تستنزفه في الواقع، ويقال لنا إن أكبر مشكلة في أوكرانيا هي نقص الأموال".
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وتابع ساكس بالقول: "إذاً، كيف يعجز الكونغرس الأمريكي عن إنتاج ما يكفي من الذخيرة للغرب وهي المشكلة التي سوف يستغرق حلها سنوات عديدة، ويقال لنا إن روسيا تتكبد خسائر فادحة، في حين أن أوكرانيا ليس لديها العدد الكافي من الجنود في واقع الأمر وهي مشكلة أخرى لا يستطيع المال حلها.
ووفقا له، يقال للأمريكيين إن المجتمع الدولي يدعم الولايات المتحدة، في حين أن الأغلبية العالمية تعتقد في الواقع أن السياسة الأمريكية هي قمة الجنون، مضيفا بالقول “قيل لنا أنه لا توجد إمكانية للسلام، في حين أننا في الواقع رفضنا العديد من الاحتمالات للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".
وأضاف ساكس بالقول: "لقد قيل لنا إنه إذا استمرت أوكرانيا في القتال، فإنها ستحسن موقفها التفاوضي، في حين أن الشروط ستكون في الواقع أسوأ بكثير مما كان متاحًا ومرفوضًا بالفعل".
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