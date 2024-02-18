https://sputnikarabic.ae/20240218/متى-قام-المصريون-القدماء-بتحنيط-موتاهم-لأول-مرة-1086190920.html

متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟

متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟

ربما اشتهر المصريون القدماء بالطريقة التي تعاملوا بها مع الموتى، بدءا من بناء الأهرامات وحتى ملء المقابر تحت الأرض بالكنوز والتحف، واشتهروا أيضاً بتحنيط العديد... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T13:29+0000

2024-02-18T13:29+0000

2024-02-18T13:29+0000

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قال ستيفن باكلي، الباحث في جامعة يورك في المملكة المتحدة الذي شارك في كتابة ورقتين بحثيتين حول هذا الموضوع: "أصل التحنيط عند المصريين، الذي توجد أدلة علمية واضحة عليه، يعود إلى حوالي 4300 سنة قبل الميلاد. قد نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل ذلك".في الدراسة، اختبر العلماء الأغلفة ووجدوا أنها تحتوي على راتنجات (إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) تستخدم عادة في التحنيط.وتشير الاختبارات إلى أن هذه الراتنجات كانت مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات مثل الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والشمع والصمغ النباتي، وأشار العلماء إلى أن المصريين القدماء استخدموا راتنجات مماثلة في فترات زمنية لاحقة للتحنيط.وقال باكلي إن التحنيط الطبيعي "هو عملية عرضية ناجمة عن ظروف الدفن المواتية"، مثل الدفن في الرمال الحارة والجافة.وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإنه حتى بعد تطوير التحنيط الاصطناعي، كان العديد من المصريين لا يزالون محنطين بشكل طبيعي لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل تكاليف التحنيط الاصطناعي، ولذلك كانوا يدفنون في الصحراء.وقال باكلي إن "غالبية المصريين القدماء كانوا يوضعون ببساطة في حفرة في الأرض، دون أي تجهيزات" ويمكن أن يصبحوا محنطين بشكل طبيعي.

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