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https://sputnikarabic.ae/20240218/متى-قام-المصريون-القدماء-بتحنيط-موتاهم-لأول-مرة-1086190920.html
متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟
متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟
ربما اشتهر المصريون القدماء بالطريقة التي تعاملوا بها مع الموتى، بدءا من بناء الأهرامات وحتى ملء المقابر تحت الأرض بالكنوز والتحف، واشتهروا أيضاً بتحنيط العديد... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T13:29+0000
2024-02-18T13:29+0000
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قال ستيفن باكلي، الباحث في جامعة يورك في المملكة المتحدة الذي شارك في كتابة ورقتين بحثيتين حول هذا الموضوع: "أصل التحنيط عند المصريين، الذي توجد أدلة علمية واضحة عليه، يعود إلى حوالي 4300 سنة قبل الميلاد. قد نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل ذلك".في الدراسة، اختبر العلماء الأغلفة ووجدوا أنها تحتوي على راتنجات (إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) تستخدم عادة في التحنيط.وتشير الاختبارات إلى أن هذه الراتنجات كانت مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات مثل الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والشمع والصمغ النباتي، وأشار العلماء إلى أن المصريين القدماء استخدموا راتنجات مماثلة في فترات زمنية لاحقة للتحنيط.وقال باكلي إن التحنيط الطبيعي "هو عملية عرضية ناجمة عن ظروف الدفن المواتية"، مثل الدفن في الرمال الحارة والجافة.وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإنه حتى بعد تطوير التحنيط الاصطناعي، كان العديد من المصريين لا يزالون محنطين بشكل طبيعي لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل تكاليف التحنيط الاصطناعي، ولذلك كانوا يدفنون في الصحراء.وقال باكلي إن "غالبية المصريين القدماء كانوا يوضعون ببساطة في حفرة في الأرض، دون أي تجهيزات" ويمكن أن يصبحوا محنطين بشكل طبيعي.
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علوم, معلومات
علوم, معلومات

متى قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم لأول مرة؟

13:29 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / Mohamed el-Shahedمومياء سنجام، مسؤول العمال (رئيس العمال) خلال عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019
مومياء سنجام، مسؤول العمال (رئيس العمال) خلال عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023 / Mohamed el-Shahed
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ربما اشتهر المصريون القدماء بالطريقة التي تعاملوا بها مع الموتى، بدءا من بناء الأهرامات وحتى ملء المقابر تحت الأرض بالكنوز والتحف، واشتهروا أيضاً بتحنيط العديد من المتوفين حديثاً للحفاظ على أجسادهم.
قال ستيفن باكلي، الباحث في جامعة يورك في المملكة المتحدة الذي شارك في كتابة ورقتين بحثيتين حول هذا الموضوع: "أصل التحنيط عند المصريين، الذي توجد أدلة علمية واضحة عليه، يعود إلى حوالي 4300 سنة قبل الميلاد. قد نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل ذلك".

وتشمل هذه الأدلة لفاقات (أغلفة) مومياء عمرها 6300 عام عُثر عليها في مقبرة مصرية قديمة في موقع يبعد نحو 200 ميل (320 كيلومتر) جنوب القاهرة. وقد تم التنقيب عن المدافن في أوائل القرن العشرين، وتم إحضار الأغلفة إلى المملكة المتحدة وهي الآن في متحف بولتون كما أشار باكلي وزملاؤه في دراسة بلوس وان في عام 2014.

في الدراسة، اختبر العلماء الأغلفة ووجدوا أنها تحتوي على راتنجات (إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) تستخدم عادة في التحنيط.
وتشير الاختبارات إلى أن هذه الراتنجات كانت مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات مثل الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والشمع والصمغ النباتي، وأشار العلماء إلى أن المصريين القدماء استخدموا راتنجات مماثلة في فترات زمنية لاحقة للتحنيط.

وفي حين أن أقدم دليل على استخدام وسائل اصطناعية لتحنيط الجثث يعود إلى حوالي 4300 سنة قبل الميلاد، إلا أن المصريين خضعوا للتحنيط الطبيعي في عصور أقدم من ذلك.

عمال يراقبون رفع حجر بواسطة رافعة خلال مشروع ترميم عند قاعدة هرم منقرع في أهرامات الجيزة، غرب القاهرة، 29 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
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وقال باكلي إن التحنيط الطبيعي "هو عملية عرضية ناجمة عن ظروف الدفن المواتية"، مثل الدفن في الرمال الحارة والجافة.

وقالت قالت سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "أقدم الأمثلة على المومياوات المحنطة بشكل طبيعي تعود إلى عام 5000 قبل الميلاد، إن لم يكن في وقت سابق".

وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإنه حتى بعد تطوير التحنيط الاصطناعي، كان العديد من المصريين لا يزالون محنطين بشكل طبيعي لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل تكاليف التحنيط الاصطناعي، ولذلك كانوا يدفنون في الصحراء.
وقال باكلي إن "غالبية المصريين القدماء كانوا يوضعون ببساطة في حفرة في الأرض، دون أي تجهيزات" ويمكن أن يصبحوا محنطين بشكل طبيعي.
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