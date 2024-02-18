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https://sputnikarabic.ae/20240218/مدير-وكالة-سبوتنيك-يرسل-طلبا-رسميا-لإجراء-مقابلة-صحفية-مع-الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-1086185709.html
مدير وكالة "سبوتنيك" يرسل طلبا رسميا لإجراء مقابلة صحفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
مدير وكالة "سبوتنيك" يرسل طلبا رسميا لإجراء مقابلة صحفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومدير وكالة "سبوتنيك" الروسية، دميتري كيسيليوف، أنه أرسل طلبا رسميا لإجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي جو... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T09:11+0000
2024-02-18T09:28+0000
روسيا
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وكتب كيسيليوف في طلبه المرسل إلى المتحدثة باسم بالبيت الأبيض كارين جان بيير: "نعتقد أن بلدينا يفتقران إلى القدرة على الاستماع وسماع بعضهما البعض، ونعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى مثالا جيدا بموافقته على إجراء مقابلة لنقل وجهة نظره للجمهور الأمريكي".وجاء إعلان كيسيليوف عن مبادرته خلال مقابلة خاصة مع برنامج"فيستي نيديلي" على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، مشيرا إلى أن الطلب أُرسل إلى البيت الأبيض في واشنطن، مضيفا أنه في حال وافق الرئيس بايدن، فمن المقرر أن تتم ترجمة المقابلة إلى اللغات الأجنبية ونشرها على مواقع وكالة "سبوتنيك" وعلى منصات إعلامية أخرى.ونشر الصحفي تاكر كارلسون، الأسبوع الفائت، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
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روسيا

مدير وكالة "سبوتنيك" يرسل طلبا رسميا لإجراء مقابلة صحفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

09:11 GMT 18.02.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 18.02.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام وكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف - أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2017
مدير عام وكالة روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف - أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومدير وكالة "سبوتنيك" الروسية، دميتري كيسيليوف، أنه أرسل طلبا رسميا لإجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكتب كيسيليوف في طلبه المرسل إلى المتحدثة باسم بالبيت الأبيض كارين جان بيير: "نعتقد أن بلدينا يفتقران إلى القدرة على الاستماع وسماع بعضهما البعض، ونعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى مثالا جيدا بموافقته على إجراء مقابلة لنقل وجهة نظره للجمهور الأمريكي".
وجاء إعلان كيسيليوف عن مبادرته خلال مقابلة خاصة مع برنامج"فيستي نيديلي" على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، مشيرا إلى أن الطلب أُرسل إلى البيت الأبيض في واشنطن، مضيفا أنه في حال وافق الرئيس بايدن، فمن المقرر أن تتم ترجمة المقابلة إلى اللغات الأجنبية ونشرها على مواقع وكالة "سبوتنيك" وعلى منصات إعلامية أخرى.
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، الأسبوع الفائت، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
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