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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-ارتكب-جريمة-ضد-أوكرانيا-1086185972.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن خسارة أفدييفكا تشير إلى أن تعيين ألكسندر سيرسكي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية كان... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T09:17+0000
2024-02-18T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لا يمكن لأوكرانيا أن تتولى الجبهة في هذه الحالة… يمكننا أن نقول بالفعل إن سيرسكي وهذا الرجل الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة ليسا على مستوى المهمة".ووفقا لسوسكين، فإن رحلات زيلينسكي إلى القادة الغربيين لا تجلب لأوكرانيا سوى "قطع ورق عادية" لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال.وتابع: "هذا (تعيين سيرسكي) جريمة. لذلك، يجب علينا الرد عليه بالمساءلة، ربما زيلينسكي؟".و أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت مركزًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحابوكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
https://sputnikarabic.ae/20240217/المجر-تصف-استراتيجية-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-بـالفاشلة-1086173367.html
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روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا

09:17 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن خسارة أفدييفكا تشير إلى أن تعيين ألكسندر سيرسكي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية كان جريمة ضد أوكرانيا.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لا يمكن لأوكرانيا أن تتولى الجبهة في هذه الحالة… يمكننا أن نقول بالفعل إن سيرسكي وهذا الرجل الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة ليسا على مستوى المهمة".

وأشار إلى أن كل تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول "الانتصارات" المستقبلية مجرد كلام فارغ. مضيفا أن الغرب لا يقدم أي مساعدة مادية لكييف، وكل محاولات الحصول على الإمدادات الأمريكية محكوم عليها بالفشل.

ووفقا لسوسكين، فإن رحلات زيلينسكي إلى القادة الغربيين لا تجلب لأوكرانيا سوى "قطع ورق عادية" لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال.
وتابع: "هذا (تعيين سيرسكي) جريمة. لذلك، يجب علينا الرد عليه بالمساءلة، ربما زيلينسكي؟".
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المجر تصف استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا بـ"الفاشلة"
أمس, 17:39 GMT
و أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت مركزًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحاب
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".

وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية، من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.

وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
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