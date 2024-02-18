https://sputnikarabic.ae/20240218/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-ارتكب-جريمة-ضد-أوكرانيا-1086185972.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن خسارة أفدييفكا تشير إلى أن تعيين ألكسندر سيرسكي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية كان... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T09:17+0000
2024-02-18T09:17+0000
2024-02-18T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085965411_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7df9c7cfc3fdcf98cad76d2a26f7e176.jpg
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لا يمكن لأوكرانيا أن تتولى الجبهة في هذه الحالة… يمكننا أن نقول بالفعل إن سيرسكي وهذا الرجل الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة ليسا على مستوى المهمة".ووفقا لسوسكين، فإن رحلات زيلينسكي إلى القادة الغربيين لا تجلب لأوكرانيا سوى "قطع ورق عادية" لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال.وتابع: "هذا (تعيين سيرسكي) جريمة. لذلك، يجب علينا الرد عليه بالمساءلة، ربما زيلينسكي؟".و أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت مركزًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحابوكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".
https://sputnikarabic.ae/20240217/المجر-تصف-استراتيجية-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-بـالفاشلة-1086173367.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085965411_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e301560b1110c2520aae73587ec6792.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن خسارة أفدييفكا تشير إلى أن تعيين ألكسندر سيرسكي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية كان جريمة ضد أوكرانيا.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لا يمكن لأوكرانيا أن تتولى الجبهة في هذه الحالة… يمكننا أن نقول بالفعل إن سيرسكي وهذا الرجل الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة ليسا على مستوى المهمة".
وأشار إلى أن كل تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول "الانتصارات" المستقبلية مجرد كلام فارغ. مضيفا أن الغرب لا يقدم أي مساعدة مادية لكييف، وكل محاولات الحصول على الإمدادات الأمريكية محكوم عليها بالفشل.
ووفقا لسوسكين، فإن رحلات زيلينسكي إلى القادة الغربيين لا تجلب لأوكرانيا سوى "قطع ورق عادية" لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال.
وتابع: "هذا (تعيين سيرسكي) جريمة. لذلك، يجب علينا الرد عليه بالمساءلة، ربما زيلينسكي؟".
و أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت مركزًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".
وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية، من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.
وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".