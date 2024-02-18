https://sputnikarabic.ae/20240218/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-ارتكب-جريمة-ضد-أوكرانيا-1086185972.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ارتكب جريمة ضد أوكرانيا

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن خسارة أفدييفكا تشير إلى أن تعيين ألكسندر سيرسكي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية كان... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T09:17+0000

2024-02-18T09:17+0000

2024-02-18T09:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لا يمكن لأوكرانيا أن تتولى الجبهة في هذه الحالة… يمكننا أن نقول بالفعل إن سيرسكي وهذا الرجل الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة ليسا على مستوى المهمة".ووفقا لسوسكين، فإن رحلات زيلينسكي إلى القادة الغربيين لا تجلب لأوكرانيا سوى "قطع ورق عادية" لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال.وتابع: "هذا (تعيين سيرسكي) جريمة. لذلك، يجب علينا الرد عليه بالمساءلة، ربما زيلينسكي؟".و أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت مركزًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحابوكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".

https://sputnikarabic.ae/20240217/المجر-تصف-استراتيجية-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-بـالفاشلة-1086173367.html

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