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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مشاهد-للهروب-العشوائي-للقوات-الأوكرانية-من-أفدييفكا-فيديو-1086190443.html
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق هروب القوات الأوكرانية بشكل عشوائي من مدينة أفدييفكا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T13:05+0000
2024-02-18T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "تتحرك حشود القوات المسلحة الاوكرانية الفارين على الطرقات الخاضعة للسيطرة النارية المستمرة للجيش الروسي حتى قبل صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الروسية سيرسكي".وأشارت الدفاع إلى أنه في ظل النيران المستمرة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية.وأضافت: "صدر أمر القائد العام للجيش الأوكراني بمغادرة المدينة بعد يوم فقط من الهروب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفديفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو

13:05 GMT 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق هروب القوات الأوكرانية بشكل عشوائي من مدينة أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "تتحرك حشود القوات المسلحة الاوكرانية الفارين على الطرقات الخاضعة للسيطرة النارية المستمرة للجيش الروسي حتى قبل صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الروسية سيرسكي".

ووفقا للدفاع، فإن "رجال المدفعية الروسية يقومون بشن هجمات دقيقة على من يحاول الهرب من القوى البشرية والمعدات".

وأشارت الدفاع إلى أنه في ظل النيران المستمرة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية.
وأضافت: "صدر أمر القائد العام للجيش الأوكراني بمغادرة المدينة بعد يوم فقط من الهروب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفديفكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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