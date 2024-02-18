https://sputnikarabic.ae/20240218/مشاهد-للهروب-العشوائي-للقوات-الأوكرانية-من-أفدييفكا-فيديو-1086190443.html
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق هروب القوات الأوكرانية بشكل عشوائي من مدينة أفدييفكا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T13:05+0000
2024-02-18T13:05+0000
2024-02-18T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "تتحرك حشود القوات المسلحة الاوكرانية الفارين على الطرقات الخاضعة للسيطرة النارية المستمرة للجيش الروسي حتى قبل صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الروسية سيرسكي".وأشارت الدفاع إلى أنه في ظل النيران المستمرة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية.وأضافت: "صدر أمر القائد العام للجيش الأوكراني بمغادرة المدينة بعد يوم فقط من الهروب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفديفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق هروب القوات الأوكرانية بشكل عشوائي من مدينة أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "تتحرك حشود القوات المسلحة الاوكرانية الفارين على الطرقات الخاضعة للسيطرة النارية المستمرة للجيش الروسي حتى قبل صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الروسية سيرسكي".
ووفقا للدفاع، فإن "رجال المدفعية الروسية يقومون بشن هجمات دقيقة على من يحاول الهرب من القوى البشرية والمعدات".
وأشارت الدفاع إلى أنه في ظل النيران المستمرة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية.
وأضافت: "صدر أمر القائد العام للجيش الأوكراني بمغادرة المدينة بعد يوم فقط من الهروب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفديفكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.