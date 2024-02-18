https://sputnikarabic.ae/20240218/مصدر-لـسبوتنيك-إسقاط-الطائرة-إيل-76-في-بيلغورود-تم-بضغط-من-المستشارين-البريطانيين-بكييف-1086181303.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إسقاط الطائرة "إيل-76" في بيلغورود تم بضغط من المستشارين البريطانيين بكييف
مصدر لـ"سبوتنيك": إسقاط الطائرة "إيل-76" في بيلغورود تم بضغط من المستشارين البريطانيين بكييف
كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" في منطقة بيلغورود، والتي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين، تم تحت ضغط المستشارين البريطانيين في كييف. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T04:12+0000
2024-02-18T04:12+0000
2024-02-18T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة النقل العسكرية إيل-76
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 18 فبراير - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجوم على الطائرة إيل-76 تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف".تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يناير/ تشرين الثاني، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، والتي كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقى الجميع ممن كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. تم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأمريكية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه"وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240217/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-هربت-بشكل-فوضوي-من-أفدييفكا-قبل-يوم-واحد-من-قرار-الانسحاب-1086179967.html
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طائرة النقل العسكرية إيل-76, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة النقل العسكرية إيل-76, روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": إسقاط الطائرة "إيل-76" في بيلغورود تم بضغط من المستشارين البريطانيين بكييف
كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" في منطقة بيلغورود، والتي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين، تم تحت ضغط المستشارين البريطانيين في كييف.
موسكو، 18 فبراير - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجوم على الطائرة إيل-76 تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف".
وأضاف المصدر أن ذلك تم "دون التحقق الإضافي من المعلومات حول حركة الطائرات فوق منطقة بيلغورود".
تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يناير/ تشرين الثاني، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، والتي كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقى الجميع ممن كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. تم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.
وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".
وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأمريكية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه"
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.
وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية