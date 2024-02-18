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https://sputnikarabic.ae/20240218/مطاردة-جامحة-بين-سائق-شاحنة-مسروقة-والشرطة-الأمريكية-فيديو-1086189597.html
مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأمريكية... فيديو
مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأمريكية... فيديو
قام سائق شاحنة مسروقة، يوم الجمعة، باختراق حاجز نصبته سيارات الشرطة أثناء مطاردته في ولاية ماريلاند الأمريكية. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T12:35+0000
2024-02-18T12:35+0000
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وتظهر المشاهد اصطدام الشاحنة أثناء المطاردة بخطوط الكهرباء والعديد من المركبات على أحد طرق ماريلاند، قبل أن تتوقف الشاحنة وسط الغابات، وتلقي الشرطة القبض على السارق. ووفقا لشرطة ميريلاند، قفز المشتبه به إلى شاحنة خدمة كانت على جانب الطريق تم استدعاؤها للمساعدة، وبعد أكثر من ساعة من المطاردة، حاصرت شرطة ميريلاند السيارة بمساعدة نظام تحديد المواقع (GPS) في الشاحنة المسروقة.وبحسب الشرطة، تم نقل مدني واثنين من أفراد إنفاذ القانون إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة، وتم إلقاء القبض على السارق ونقله أيضا إلى المستشفى لإصابته بجروح لا تهدد حياته.
https://sputnikarabic.ae/20240215/شجار-عنيف-داخل-طائرة-أمريكية-فيديو-1086086603.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأمريكية... فيديو

12:35 GMT 18.02.2024
© Photo / unsplash/Matt Cالشرطة
الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© Photo / unsplash/Matt C
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قام سائق شاحنة مسروقة، يوم الجمعة، باختراق حاجز نصبته سيارات الشرطة أثناء مطاردته في ولاية ماريلاند الأمريكية.
وتظهر المشاهد اصطدام الشاحنة أثناء المطاردة بخطوط الكهرباء والعديد من المركبات على أحد طرق ماريلاند، قبل أن تتوقف الشاحنة وسط الغابات، وتلقي الشرطة القبض على السارق.
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ووفقا لشرطة ميريلاند، قفز المشتبه به إلى شاحنة خدمة كانت على جانب الطريق تم استدعاؤها للمساعدة، وبعد أكثر من ساعة من المطاردة، حاصرت شرطة ميريلاند السيارة بمساعدة نظام تحديد المواقع (GPS) في الشاحنة المسروقة.
وبحسب الشرطة، تم نقل مدني واثنين من أفراد إنفاذ القانون إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة، وتم إلقاء القبض على السارق ونقله أيضا إلى المستشفى لإصابته بجروح لا تهدد حياته.
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