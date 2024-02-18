https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html

وزير الخارجية السعودي: لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة

وزير الخارجية السعودي: لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T01:07+0000

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2024-02-18T01:07+0000

وزير الخارجية السعودي

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ودعى وزير الخارجية السعودي، إلى محاسبة من يعترض هذا المسار. مشيرا إلى أن الوقت حان لتركيز كل الجهود في اتجاه حل الدولتين، بما في ذلك محاسبة الأشخاص الذين يقفون أمام ذلك، سواء كان هذا الطرف "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، وفقا لقناة الشرق السعودية.وأضاف في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، "نركز على وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة"، مشيراً إلى أن "الأمل هو المفتاح، سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين"، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط بالخروج من دوامة العنف المتكررة.ونبه إلى أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفاً أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".

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