https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-العدل-الأوكراني-يقترح-تعبئة-السجناء-ومنحهم-المجارف-1086184039.html

وزير العدل الأوكراني يقترح تعبئة السجناء ومنحهم المجارف

وزير العدل الأوكراني يقترح تعبئة السجناء ومنحهم المجارف

اقترح وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوشكا، أن يتم إعطاء السجناء أسلحة ومعاول عند تعبئتهم إلى وحدة القوات المسلحة الأوكرانية. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T08:26+0000

2024-02-18T08:26+0000

2024-02-18T08:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماليوشكا على قناة "رادا" التلفزيونية: "من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل نوع الخطر الذي سيشكله في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أولئك الذين أدينوا بارتكاب مخالفات مرورية عندما تكون العواقب غير مقصودة، أو أولئك الذين ارتكبوا على سبيل المثال جريمة فساد. ومن المؤكد أنهم لن يقوموا بقتل زملائهم من الجنود بمدفع رشاش".وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك فئتان من المواطنين لا يشاركون في التعبئة، أولئك الذين يقبعون خلف القضبان وأولئك الذين لا يقبعون خلف القضبان.وتابع: "إنهم أحرار منذ فترة طويلة، أو ربما لم يكونوا حتى خلف القضبان، ولكن صدر بحقهم حكم قضائي ذات مرة. إنهم في الشارع، يمشون ويعملون ويمارسون حياتهم المعتادة، ولكن لا أحد يأخذهم إلى الجيش لأسباب ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي".وأشار مرة أخرى إلى أنه في أوكرانيا من الممكن "التعبئة بهدوء وإرسال ما لا يقل عن 50 ألف شخص لديهم سجل إجرامي إلى الجبهة".وقال ماليوشكا في وقت سابق إن ما لا يقل عن 50 ألف رجل في سن التجنيد ممن لديهم سجلات جنائية مشطوبة كانوا مختبئين عن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية ولم يكونوا مسجلين في السجل العسكري.

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