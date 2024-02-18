https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-العدل-الأوكراني-يقترح-تعبئة-السجناء-ومنحهم-المجارف-1086184039.html
وزير العدل الأوكراني يقترح تعبئة السجناء ومنحهم المجارف
وزير العدل الأوكراني يقترح تعبئة السجناء ومنحهم المجارف
اقترح وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوشكا، أن يتم إعطاء السجناء أسلحة ومعاول عند تعبئتهم إلى وحدة القوات المسلحة الأوكرانية. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:26+0000
2024-02-18T08:26+0000
2024-02-18T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال ماليوشكا على قناة "رادا" التلفزيونية: "من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل نوع الخطر الذي سيشكله في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أولئك الذين أدينوا بارتكاب مخالفات مرورية عندما تكون العواقب غير مقصودة، أو أولئك الذين ارتكبوا على سبيل المثال جريمة فساد. ومن المؤكد أنهم لن يقوموا بقتل زملائهم من الجنود بمدفع رشاش".وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك فئتان من المواطنين لا يشاركون في التعبئة، أولئك الذين يقبعون خلف القضبان وأولئك الذين لا يقبعون خلف القضبان.وتابع: "إنهم أحرار منذ فترة طويلة، أو ربما لم يكونوا حتى خلف القضبان، ولكن صدر بحقهم حكم قضائي ذات مرة. إنهم في الشارع، يمشون ويعملون ويمارسون حياتهم المعتادة، ولكن لا أحد يأخذهم إلى الجيش لأسباب ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي".وأشار مرة أخرى إلى أنه في أوكرانيا من الممكن "التعبئة بهدوء وإرسال ما لا يقل عن 50 ألف شخص لديهم سجل إجرامي إلى الجبهة".وقال ماليوشكا في وقت سابق إن ما لا يقل عن 50 ألف رجل في سن التجنيد ممن لديهم سجلات جنائية مشطوبة كانوا مختبئين عن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية ولم يكونوا مسجلين في السجل العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240217/وسائل-إعلام-غربية-تكشف-عن-تفاصيل-تنذر-بهزيمة-أوكرانيا-1086163247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزير العدل الأوكراني يقترح تعبئة السجناء ومنحهم المجارف
اقترح وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوشكا، أن يتم إعطاء السجناء أسلحة ومعاول عند تعبئتهم إلى وحدة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ماليوشكا على قناة "رادا" التلفزيونية: "من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل نوع الخطر الذي سيشكله في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، أولئك الذين أدينوا بارتكاب مخالفات مرورية عندما تكون العواقب غير مقصودة، أو أولئك الذين ارتكبوا على سبيل المثال جريمة فساد. ومن المؤكد أنهم لن يقوموا بقتل زملائهم من الجنود بمدفع رشاش".
وأضاف: "علاوة على ذلك، يجب أن يكون مفهوماً أنه من الضروري في الجيش الآن ليس فقط الدفاع عن الوطن بسلاح في يديك. هناك الكثير الذي يتعين القيام به، بما في ذلك بناء البنية التحتية، نحن لا نريد، أو لا نستطيع، أو من الخطر أن نعطيهم بندقية آلية، دعونا نعطيهم مجرفة".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك فئتان من المواطنين لا يشاركون في التعبئة، أولئك الذين يقبعون خلف القضبان وأولئك الذين لا يقبعون خلف القضبان.
وتابع: "إنهم أحرار منذ فترة طويلة، أو ربما لم يكونوا حتى خلف القضبان، ولكن صدر بحقهم حكم قضائي ذات مرة. إنهم في الشارع، يمشون ويعملون ويمارسون حياتهم المعتادة، ولكن لا أحد يأخذهم إلى الجيش لأسباب ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي".
وأشار مرة أخرى إلى أنه في أوكرانيا من الممكن "التعبئة بهدوء وإرسال ما لا يقل عن 50 ألف شخص لديهم سجل إجرامي إلى الجبهة".
وقال ماليوشكا في وقت سابق إن ما لا يقل عن 50 ألف رجل في سن التجنيد ممن لديهم سجلات جنائية مشطوبة كانوا مختبئين عن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية ولم يكونوا مسجلين في السجل العسكري.