https://sputnikarabic.ae/20240219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بريطانية-في-خليجِ-عدن-1086202998.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وتعطيلها بالكامل
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وتعطيلها بالكامل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدة بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق". 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".وتابع: "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة، فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".وأردف، قائلا: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز، وتأكيدًا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، لن تتوقف حتى يتوقفَ العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240218/قيادي-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-تأثير-دخول-التصنيف-الأمريكي-حيز-التنفيذ-على-صنعاء-1086199947.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وتعطيلها بالكامل
07:06 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 07:15 GMT 19.02.2024)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدة بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق".
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".
وأضاف: "كان من نتائج العملية ما يلي، إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل".
وتابع: "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة، فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".
وأشار إلى أنه "في الحديدة، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".
وأردف، قائلا: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز، وتأكيدًا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".
وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، لن تتوقف حتى يتوقفَ العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.