https://sputnikarabic.ae/20240219/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-الغربيون-يحاولون-منع-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1086203436.html

إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية

إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية

أفادت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مشرعين أمريكيين ومسؤولين أجانب، بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار الجيش الأوكراني في مواجهة خسارة الأراضي... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T07:36+0000

2024-02-19T07:36+0000

2024-02-19T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "الخطة الآن، التي تم وصفها أو تم التعبير عنها في مقابلات مع ثمانية مشرعين أمريكيين وخمسة مسؤولين أجانب، هي ببساطة منع الجيش الأوكراني من الانهيار".وأشارت إلى أنه وفي الوقت ذاته، يخشى أعضاء الكونغرس، الذين يواصلون الدعوة إلى إمداد نظام كييف بأسلحة جديدة، من تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يمكن أن يعرقل خططهم لتأمين تمويل جديد.وكما كتبت صحيفة "بوليتيكا"، فإن الثقة فيما يمكن أن تحققه أوكرانيا، وكذلك في الرئيس الأمريكي جو بايدن، "هي عند أدنى مستوياتها في العامين الماضيين".في الوقت ذاته، اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في ميونيخ، بأن واشنطن ليس لديها "خطة بديلة" في حال فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون بشأن تمويل إضافي للأمن القومي، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا.ووفقًا لممثل البرلمان الأوكراني، تشعر كييف بالقلق إزاء عدم وجود قيادة من واشنطن في دفع الكونغرس إلى تمرير حزمة تمويل إضافية، فضلًا عن قيام الولايات المتحدة نفسها بإرسال المزيد من الذخيرة، بما في ذلك القذائف بعيدة المدى، ودفع الحلفاء إلى اتخاذ قرارات مماثلة.

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