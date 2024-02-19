https://sputnikarabic.ae/20240219/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحيد-عميلا-أوكرانيا-كان-يعد-لهجوم-إرهابي-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1086203829.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم تحييد عميل أوكراني كان يعد لتفجير سيارة أحد السياسين في مقاطعة زابوروجيه. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T07:47+0000
2024-02-19T07:47+0000
2024-02-19T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وأحبط أنشطة المواطن الروسي، فيتالي دياتلينكو، الذي تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكان يعد لتنفيذ عمل إرهابي، عشية الدورة الانتخابية لعام 2024، ضد إحدى الشخصيات السياسية في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان، أراد دياتلينكو، زرع عبوة ناسفة تحت سيارة السياسي، إذ تم تزويده بها وبمواد متفجرة، من قبل عاملين في جهاز الأمن الأوكراني.وأشار البيان إلى أنه عندما قام عناصر الأمن الفيدرالي محاولة إلقاء القبض على العميل، أبدى مقاومة مسلحة، التي رد عليها عناصر الجهاز بإطلاق النار وتحييد العميل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم تحييد عميل أوكراني كان يعد لتفجير سيارة أحد السياسين في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وأحبط أنشطة المواطن الروسي، فيتالي دياتلينكو، الذي تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكان يعد لتنفيذ عمل إرهابي، عشية الدورة الانتخابية لعام 2024، ضد إحدى الشخصيات السياسية في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان، أراد دياتلينكو، زرع عبوة ناسفة تحت سيارة السياسي، إذ تم تزويده بها وبمواد متفجرة، من قبل عاملين في جهاز الأمن الأوكراني.
وأشار البيان إلى أنه عندما قام عناصر الأمن الفيدرالي محاولة إلقاء القبض على العميل، أبدى مقاومة مسلحة، التي رد عليها عناصر الجهاز بإطلاق النار وتحييد العميل.