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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحيد-عميلا-أوكرانيا-كان-يعد-لهجوم-إرهابي-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1086203829.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم تحييد عميل أوكراني كان يعد لتفجير سيارة أحد السياسين في مقاطعة زابوروجيه. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T07:47+0000
2024-02-19T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وأحبط أنشطة المواطن الروسي، فيتالي دياتلينكو، الذي تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكان يعد لتنفيذ عمل إرهابي، عشية الدورة الانتخابية لعام 2024، ضد إحدى الشخصيات السياسية في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان، أراد دياتلينكو، زرع عبوة ناسفة تحت سيارة السياسي، إذ تم تزويده بها وبمواد متفجرة، من قبل عاملين في جهاز الأمن الأوكراني.وأشار البيان إلى أنه عندما قام عناصر الأمن الفيدرالي محاولة إلقاء القبض على العميل، أبدى مقاومة مسلحة، التي رد عليها عناصر الجهاز بإطلاق النار وتحييد العميل.
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

07:47 GMT 19.02.2024
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© ЦОС ФСБ РФ
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم تحييد عميل أوكراني كان يعد لتفجير سيارة أحد السياسين في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وأحبط أنشطة المواطن الروسي، فيتالي دياتلينكو، الذي تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وكان يعد لتنفيذ عمل إرهابي، عشية الدورة الانتخابية لعام 2024، ضد إحدى الشخصيات السياسية في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان، أراد دياتلينكو، زرع عبوة ناسفة تحت سيارة السياسي، إذ تم تزويده بها وبمواد متفجرة، من قبل عاملين في جهاز الأمن الأوكراني.
وأشار البيان إلى أنه عندما قام عناصر الأمن الفيدرالي محاولة إلقاء القبض على العميل، أبدى مقاومة مسلحة، التي رد عليها عناصر الجهاز بإطلاق النار وتحييد العميل.
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