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https://sputnikarabic.ae/20240219/الإنفاق-الدفاعي-لدول-الناتو-بالنسبة-المئوية-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1086213213.html
الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي
الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي
سبوتنيك عربي
في عام 2024، سينفق 18 فقط من دول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددهم 31، أكثر من 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على القوات المسلحة. وقال دونالد ترامب... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T10:45+0000
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يشير هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" إلى الإنفاق العسكري لدول حلف "الناتو".
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, الناتو
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, الناتو

الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

10:45 GMT 19.02.2024
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في عام 2024، سينفق 18 فقط من دول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددهم 31، أكثر من 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على القوات المسلحة. وقال دونالد ترامب أخيرا، إن "الحلفاء الذين يفشلون في الوصول إلى نسبة 2% لا يستحقون الحماية".
يشير هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" إلى الإنفاق العسكري لدول حلف "الناتو".
الإنفاق الدفاعي لدول الناتو بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي - سبوتنيك عربي
الإنفاق الدفاعي لدول الناتو بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي - سبوتنيك عربي
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