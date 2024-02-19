https://sputnikarabic.ae/20240219/التموين-المصرية-نناقش-مع-موسكو-إنشاء-مركز-عالمي-بمنطقة-قناة-السويس-لتوزيع-القمح-الروسي-1086229467.html

التموين المصرية: نناقش مع موسكو إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس لتوزيع القمح الروسي

التموين المصرية: نناقش مع موسكو إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس لتوزيع القمح الروسي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أنها ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T18:15+0000

2024-02-19T18:15+0000

2024-02-19T18:15+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104300/08/1043000811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_581ca001077fe530e7859e6f91d643f5.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدة لقاءات تمت بالفعل من جانب وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مع الجانب الروسي حول إنشاء موسكو مركز عالمي لوجيستي في قناة السويس بمصر لتوزيع القمح إلى البلدان المجاورة".وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى أن "اللقاءات انتهت إلى الاتفاق على دراسة المشروع من قبل الجانب الروسي، وبانتظار الرد بعد الدراسة".من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين المصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن تعاقدها منذ بداية العام الحالي 2023/2024، على شراء كميات من القمح من روسيا خلال ممارسات قامت بإجرائها، مشيرة إلى أنها تعاقدت على شراء كميات أخرى من دول أخرى بينها فرنسا ورومانيا.وقالت الوزارة، إن "وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية أجرت منذ بداية عام 2023/2024، عددا من الممارسات الخاصة بالقمح المستورد، وتم التعاقد على كميات من القمح الروسي".وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة الوكالة، أنها "تعاقدت على كميات أخرى من قبل مصادر متنوعة منها المنشأ الروماني والمنشأ الفرنسي والمنشأ البلغاري واللتواني والأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن