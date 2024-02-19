https://sputnikarabic.ae/20240219/التموين-المصرية-نناقش-مع-موسكو-إنشاء-مركز-عالمي-بمنطقة-قناة-السويس-لتوزيع-القمح-الروسي-1086229467.html
التموين المصرية: نناقش مع موسكو إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس لتوزيع القمح الروسي
التموين المصرية: نناقش مع موسكو إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس لتوزيع القمح الروسي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أنها ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدة لقاءات تمت بالفعل من جانب وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مع الجانب الروسي حول إنشاء موسكو مركز عالمي لوجيستي في قناة السويس بمصر لتوزيع القمح إلى البلدان المجاورة".وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى أن "اللقاءات انتهت إلى الاتفاق على دراسة المشروع من قبل الجانب الروسي، وبانتظار الرد بعد الدراسة".من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين المصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن تعاقدها منذ بداية العام الحالي 2023/2024، على شراء كميات من القمح من روسيا خلال ممارسات قامت بإجرائها، مشيرة إلى أنها تعاقدت على شراء كميات أخرى من دول أخرى بينها فرنسا ورومانيا.وقالت الوزارة، إن "وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية أجرت منذ بداية عام 2023/2024، عددا من الممارسات الخاصة بالقمح المستورد، وتم التعاقد على كميات من القمح الروسي".وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة الوكالة، أنها "تعاقدت على كميات أخرى من قبل مصادر متنوعة منها المنشأ الروماني والمنشأ الفرنسي والمنشأ البلغاري واللتواني والأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
التموين المصرية: نناقش مع موسكو إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس لتوزيع القمح الروسي
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أنها ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو مركز توزيع لوجسيتي عالمي بمنطقة قناة السويس، وذلك بغرض تخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة، معلنة أنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدة لقاءات تمت بالفعل من جانب وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مع الجانب الروسي حول إنشاء موسكو مركز عالمي لوجيستي في قناة السويس بمصر لتوزيع القمح إلى البلدان المجاورة".
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى أن "اللقاءات انتهت إلى الاتفاق على دراسة المشروع من قبل الجانب الروسي، وبانتظار الرد بعد الدراسة".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين المصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن تعاقدها منذ بداية العام الحالي 2023/2024، على شراء كميات من القمح من روسيا
خلال ممارسات قامت بإجرائها، مشيرة إلى أنها تعاقدت على شراء كميات أخرى من دول أخرى بينها فرنسا ورومانيا.
وقالت الوزارة، إن "وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية أجرت منذ بداية عام 2023/2024، عددا من الممارسات الخاصة بالقمح المستورد، وتم التعاقد على كميات من القمح الروسي".
وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة الوكالة، أنها "تعاقدت على كميات أخرى من قبل مصادر متنوعة منها المنشأ الروماني والمنشأ الفرنسي والمنشأ البلغاري واللتواني والأوكراني".