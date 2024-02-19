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الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز
الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على المتورطين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T15:21+0000
2024-02-19T15:21+0000
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وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص بينهم سيدتان".وأضافت: "بمواجهة المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".وذكرت أن "المتورطين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، يوم أمس الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.
https://sputnikarabic.ae/20240218/العثور-على-مسؤول-كبير-في-الجيش-اليمني-مقتولا-في-شقته-بالقاهرة---عاجل-1086187138.html
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مصر, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز

15:21 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / STRINGERأحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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صرحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على المتورطين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي، وذلك غداة العثور عليه جثة هامدة في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص بينهم سيدتان".
وأضافت: "بمواجهة المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".

وأوضحت الداخلية: "اثنان من المضبوطين استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته".

وذكرت أن "المتورطين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وأكد بيان الداخلية المصرية، "ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين"، مشيرةً إلى "ضبط سيدة لإخفائها جزءا من المسروقات".

النيل في القاهرة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة
أمس, 10:11 GMT
وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، يوم أمس الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.
وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.

وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.

كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.
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