https://sputnikarabic.ae/20240219/الداخلية-المصرية-تعلن-القبض-على-المتورطين-في-جريمة-قتل-مسؤول-عسكري-يمني-بارز-1086225656.html

الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز

الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على المتورطين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T15:21+0000

2024-02-19T15:21+0000

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وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص بينهم سيدتان".وأضافت: "بمواجهة المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".وذكرت أن "المتورطين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، يوم أمس الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.

https://sputnikarabic.ae/20240218/العثور-على-مسؤول-كبير-في-الجيش-اليمني-مقتولا-في-شقته-بالقاهرة---عاجل-1086187138.html

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