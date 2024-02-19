عربي
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مواد-استخدمتها-أوكرانيا-لتسميم-رئيس-لوغانسك-وحاكم-خيرسون-1086214885.html
الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون
الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية سممت رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T12:01+0000
2024-02-19T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104503/74/1045037486_0:17:3092:1756_1920x0_80_0_0_d356a7782f4d2490dffcd668a202d5f2.jpg
وقال كيريلوف خلال إيجاز صحفي: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المركبات السامة ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، ولكن أيضًا لتنفيذ أعمال إرهابية. وهكذا، في 9 أغسطس 2022، تم نقل رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى المستشفى بعد ظهور علامات التسمم عليه، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادة الريسين في العينات الطبية الحيوية".كما أصيب باسيتشنيك بتسمم حاد من المركبات الفينولية بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.وأكد كيريلوف أن هناك حالات أخرى لمحاولات اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.تم إدخال سالدو إلى المستشفى بشكل عاجل في أوائل أغسطس/آب 2022، بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية. وتم نقله إلى شبه جزيرة القرم، ثم إلى معهد أبحاث موسكو سكليفوسوفسكي. وذكرت لجنة التحقيق لاحقًا أن المحققين سيسجلون المعلومات حول تسمم سالدو بعوامل الحرب الكيميائية.ولم يتم الإبلاغ عن تسمم باسيتشنيك من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-الجمرة-الخبيثة-ضد-الجيش-الروسي-1086212100.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104503/74/1045037486_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_5a6b6a06c9a037264522ee13b1727b0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون

12:01 GMT 19.02.2024
© Sputnik . Nikolay Protopopovتدريبات قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية في كوستروما
تدريبات قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية في كوستروما - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Nikolay Protopopov
تابعنا عبر
صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية سممت رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، بالمركبات الفينولية، وحاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمادة الريسين.
وقال كيريلوف خلال إيجاز صحفي: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المركبات السامة ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، ولكن أيضًا لتنفيذ أعمال إرهابية. وهكذا، في 9 أغسطس 2022، تم نقل رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى المستشفى بعد ظهور علامات التسمم عليه، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادة الريسين في العينات الطبية الحيوية".
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سلاحا كيميائيا أمريكيا ضد الجيش الروسي
10:30 GMT
كما أصيب باسيتشنيك بتسمم حاد من المركبات الفينولية بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأكد كيريلوف أن هناك حالات أخرى لمحاولات اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
تم إدخال سالدو إلى المستشفى بشكل عاجل في أوائل أغسطس/آب 2022، بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية. وتم نقله إلى شبه جزيرة القرم، ثم إلى معهد أبحاث موسكو سكليفوسوفسكي. وذكرت لجنة التحقيق لاحقًا أن المحققين سيسجلون المعلومات حول تسمم سالدو بعوامل الحرب الكيميائية.
ولم يتم الإبلاغ عن تسمم باسيتشنيك من قبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTПалестинские беженцы в лагере на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الأونروا تقول إن 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون مياه ملوثة06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала