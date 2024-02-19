https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مواد-استخدمتها-أوكرانيا-لتسميم-رئيس-لوغانسك-وحاكم-خيرسون-1086214885.html
الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون
الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية سممت رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T12:01+0000
2024-02-19T12:01+0000
2024-02-19T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كيريلوف خلال إيجاز صحفي: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المركبات السامة ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، ولكن أيضًا لتنفيذ أعمال إرهابية. وهكذا، في 9 أغسطس 2022، تم نقل رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى المستشفى بعد ظهور علامات التسمم عليه، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادة الريسين في العينات الطبية الحيوية".كما أصيب باسيتشنيك بتسمم حاد من المركبات الفينولية بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.وأكد كيريلوف أن هناك حالات أخرى لمحاولات اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.تم إدخال سالدو إلى المستشفى بشكل عاجل في أوائل أغسطس/آب 2022، بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية. وتم نقله إلى شبه جزيرة القرم، ثم إلى معهد أبحاث موسكو سكليفوسوفسكي. وذكرت لجنة التحقيق لاحقًا أن المحققين سيسجلون المعلومات حول تسمم سالدو بعوامل الحرب الكيميائية.ولم يتم الإبلاغ عن تسمم باسيتشنيك من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-الجمرة-الخبيثة-ضد-الجيش-الروسي-1086212100.html
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العالم
الدفاع الروسية تكشف عن مواد استخدمتها أوكرانيا لتسميم رئيس لوغانسك وحاكم خيرسون
صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية سممت رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، بالمركبات الفينولية، وحاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمادة الريسين.
وقال كيريلوف خلال إيجاز صحفي: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المركبات السامة ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، ولكن أيضًا لتنفيذ أعمال إرهابية. وهكذا، في 9 أغسطس 2022، تم نقل رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى المستشفى بعد ظهور علامات التسمم عليه، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادة الريسين في العينات الطبية الحيوية".
كما أصيب باسيتشنيك بتسمم حاد من المركبات الفينولية بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأكد كيريلوف أن هناك حالات أخرى لمحاولات اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
تم إدخال سالدو إلى المستشفى بشكل عاجل في أوائل أغسطس/آب 2022، بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية. وتم نقله إلى شبه جزيرة القرم، ثم إلى معهد أبحاث موسكو سكليفوسوفسكي. وذكرت لجنة التحقيق لاحقًا أن المحققين سيسجلون المعلومات حول تسمم سالدو بعوامل الحرب الكيميائية.
ولم يتم الإبلاغ عن تسمم باسيتشنيك من قبل.