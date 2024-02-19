https://sputnikarabic.ae/20240219/تضرر-سفينة-جراء-وقوع-انفجار-على-مقربة-منها-قبالة-سواحل-المخا-في-اليمن-1086201070.html

تضرر سفينة جراء وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل المخا في اليمن

تضرر سفينة جراء وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل المخا في اليمن

كشفت هيئة ملاحة بريطانية، ليلة الاثنين، عن وقوع أضرار في سفينة جراء انفجار بالقرب منها على بعد 35 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا اليمني. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T02:37+0000

2024-02-19T02:37+0000

2024-02-19T02:37+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني [في محافظة تعز جنوب غربي اليمن]".وأضافت "أبلغ الربان عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار"، مشيرة إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير".وتابعت، قائلة، إن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحة السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم غداة تبني "أنصار الله" قصف سفينة نفط بريطانية "بولوكس" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية "مناسبة"، مؤكدة إصابتها، وذلك بعد يومين من إعلان الجماعة، إصابة سفينة بريطانية "LYCAVITOS" يوم الخميس الماضي، بقصف صاروخي في خليج عدن.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" أن قواتها البحرية استهدفت منذ طوفان الأقصى، 36 سفينة 17 منها إسرائيلية، و14 أمريكية و3 بريطانية، مؤكدة استمرار عملياتها في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240218/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-إلى-هجوم-قبالة-سواحل-اليمن-1086200520.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله