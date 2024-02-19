https://sputnikarabic.ae/20240219/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-في-ملخص-عملياته-ضد-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1086200720.html

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع في ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع في ملخص عملياته ضد مواقع للجيش الإسرائيلي

أعلن" حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية وإستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T00:45+0000

2024-02-19T00:45+0000

2024-02-19T00:45+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الإثنين، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) " قصفوا أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، ومثلث الطيحات، وقصفوا ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة لمرتين على التوالي، وقصفوا موقع رويسات العلم بصاروخ بركان، وتموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حرش راميم(هونين) بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان ‏مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وتموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا".وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 134يومًا، 1058 عمليّة.من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 14 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تلة العويضة على أطراف العديسة، وراشيا الفخار ،وكفرحمام، وفي القطاع الأوسط، قصفوا بلدات يارون، عيتا الشعب، عيترون، وبلدة راميا ، وفي القطاع الغربي قصف وادي حامول، وبلدة يارين، وطيرحرفا، والجبين، وبلدة شيحين، وبين مروحين وجبل بلاط، وبلدة الناقورة".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 3000 مستوطن من كريات شمونه لن يعودوا إلى المدينة بشكل نهائي لأنهم يعتقدون أن حزب الله يحفر الأنفاق أسفلها، ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي، تمت السيطرة على مسيّرة تابعة لمجلس المطلة من قبل مجموعة متواجدة في لبنان وتم سحب المسيّرة إلى داخل الأراضي اللبنانية، وكانت تُستخدم المسيّرة لمسح وتصوير الأضرار دون تعريض العنصر البشري للخطر، وكانت قد ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن قذيفة أُطلقت من لبنان أصابت مركز تابع لقوة محلية في مستوطنة شتولا، وسقط صاروخ في منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان، ووقوع أضرار في مبنى سياحي في مستوطنة "يارؤون" بفعل صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الكاتيوشا وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة.

https://sputnikarabic.ae/20240218/حزب-الله-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-قرب-الحدود-الجنوبية-للبنان-1086195486.html

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