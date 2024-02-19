https://sputnikarabic.ae/20240219/دراسة-مسبب-حبة-السخونة-يضاعف-خطر-الإصابة-بمرض-خطير-في-الشيخوخة-1086224934.html

دراسة: مسبب "حبة السخونة" يضاعف خطر الإصابة بمرض خطير في الشيخوخة

دراسة: مسبب "حبة السخونة" يضاعف خطر الإصابة بمرض خطير في الشيخوخة

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة أجريت على المدى الطويل في جامعة أوبسالا في السويد، لأكثر من ألف شخص يبلغ من العمر 70 عامًا في السويد، أن أولئك الذين تعرضوا لفيروس "الهربس" البسيط... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T14:45+0000

2024-02-19T14:45+0000

2024-02-19T14:45+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأكدت الدراسة أن اليوم، يحمل ما يقرب من 80% من البالغين في السويد الأجسام المضادة لفيروس الهربس البسيط من النوع 1، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، ما يعني أن أجهزتهم المناعية قد تعرضت لمسببات المرض في وقت ما في الماضي.في حين أن العديد من المصابين بالهربس الفموي لا تظهر عليهم أعراض أبدًا، فإن آخرين يتعاملون مع نوبات الالتهاب والبثور حول الفم والشفتين من وقت لآخر. وبغض النظر عن كيفية ظهور العدوى مدى الحياة من الخارج، تشير النتائج الجديدة من السويد إلى أن فيروس "HSV-1" يمكن أن يكون له تأثيرات خفية على الداخل.وتقول عالمة الأوبئة إريكا فيستين، من جامعة أوبسالا في السويد: "من المثير أن النتائج تؤكد الدراسات السابقة".وفي وقت لاحق، في عام 2008، اكتشف الباحثون أن الحمض النووي لفيروس "إتش إس في-1" كان موجودًا في 90% من لويحات البروتين في أدمغة مرضى ألزهايمر بعد الوفاة. وتشير النتائج إلى أن الاستجابة المناعية لفيروس الهربس كانت مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور المعرفي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".وفي هذا العام فقط، وجدت دراسة أجريت على نحو 500 ألف سجل طبي أن بعض الالتهابات الفيروسية الشديدة، مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي، قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض باركنسون أو مرض ألزهايمر.وبينما وجدت بعض الدراسات أن الأجسام المضادة لفيروس "إتش إس في-1" مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف، لم تجد دراسات أخرى مثل هذا الارتباط.

https://sputnikarabic.ae/20240219/مدير-الصحة-العالمية-تفشي-وباء-إكس-أصبح-مسألة-وقت-1086203624.html

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