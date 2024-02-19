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"سرايا القدس" تقصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم"... فيديو
"سرايا القدس" تقصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم". 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T16:38+0000
2024-02-19T16:38+0000
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وقالت "سرايا القدس" في بيان على "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خان يونس.وأكدت "القسام" أن عناصرها تمكنو من "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة

"سرايا القدس" تقصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم"... فيديو

16:38 GMT 19.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة
سرايا القدس تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم".
وقالت "سرايا القدس" في بيان على "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".

ونشرت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، مقطع فيديو لقيام عناصرها و"كتائب المجاهدين" باستهداف جنود وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة الأسلحة الرشاشة شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خان يونس.
وأكدت "القسام" أن عناصرها تمكنو من "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديو
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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