https://sputnikarabic.ae/20240219/لأول-مرة-سفينة-عسكرية-أمريكية-تضطر-للرد-على-سفينة-مسيرة-لـأنصار-الله-1086204098.html
لأول مرة... سفينة عسكرية أمريكية تضطر للرد على سفينة مسيرة لـ"أنصار الله"
لأول مرة... سفينة عسكرية أمريكية تضطر للرد على سفينة مسيرة لـ"أنصار الله"
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) عن نشاط جديد لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، مؤكدة استخدمها السفن المسيرة، لأول مرة. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T08:10+0000
2024-02-19T08:10+0000
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ورصدت سفينة عسكرية أمريكية، سفينة مسيرة وأطلقت النار عليها، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها السفينة العسكرية للرد على سفينة مسيرة انتحارية، حسب المجلة العسكرية "فوينيو أوبوزريني".وفي السابق، استخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة فقط ضد السفن الحربية الأمريكية.ووفقا للخبراء، فإن أي سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأحمر، يمكن أن تصبح الآن هدفا لـ"أنصار الله"، وقد يستخدمون سفنا مسيرة ضد السفن الحربية الأمريكية، في المستقبل.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بريطانية-في-خليجِ-عدن-1086202998.html
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رصد عسكري, العالم, العالم العربي
رصد عسكري, العالم, العالم العربي
لأول مرة... سفينة عسكرية أمريكية تضطر للرد على سفينة مسيرة لـ"أنصار الله"
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) عن نشاط جديد لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، مؤكدة استخدمها السفن المسيرة، لأول مرة.
ورصدت سفينة عسكرية أمريكية، سفينة مسيرة وأطلقت النار عليها، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها السفينة العسكرية للرد على سفينة مسيرة انتحارية، حسب المجلة العسكرية
"فوينيو أوبوزريني".
وفي السابق، استخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة فقط ضد السفن الحربية الأمريكية.
ووفقا للخبراء، فإن أي سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأحمر، يمكن أن تصبح الآن هدفا لـ"أنصار الله"، وقد يستخدمون سفنا مسيرة ضد السفن الحربية الأمريكية، في المستقبل.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.