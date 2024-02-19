https://sputnikarabic.ae/20240219/ليوبارد-2أ-تقع-في-فخ-والطيور-الروسية-تنقر-القط-حتى-الموت-فيديو-1086211438.html

"ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو

"ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو

سبوتنيك عربي

سقطت دبابة "ليوبارد 2أ4" تابعة للقوات الأوكرانية، بسرعة عالية في حفرة ولم تتمكن من الخروج منها. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T09:47+0000

2024-02-19T09:47+0000

2024-02-19T09:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وتم نشر فيديو على قناة "أرغانغيل سبيتناز" على تلغرام لحادثة سقوط الدبابة في الحفرة.وعلقت سبطانة المدفع عيار 120 ملم في الأرض ومن الواضح أنه كان معطلاً. على ما يبدو، هناك أيضًا مشاكل في آليات التثبيت والدوران، وفقا لموقع "فيستنيك- إر إم".واكتشفت وحدات الاستطلاع الروسية الوحش العالق، الذي يزن ما يقرب من ستين طنا. وهرب طاقم الدبابة الأوكراني، لأنه لم يستطع إخراجها من الحفرة، وترك الأبواب العلوية مفتوحة. وهذا سهل إلى حد كبير عمل مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.وقصفت الطائرات المسيرة الروسية "القط" الألماني (ليوبارد 2أ4)، وهو في الفخ، حيث تم إسقاط عدة ذخائر صغيرة من طائرة مسيرة على الهدف المعطل، مما ألحق أضرارًا به. وتعرض الجزء الأمامي لضربة قوية بشكل خاص.يذكر أنه تم تجهيز "ليوبارد 2أ4"، بعد تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بحماية ديناميكية "كونتاكت-1". ويتم تركيب "الدرع التفاعلي"، كما يطلق عليه في دول الناتو، بشكل غير عقلاني ويترك أجزاء كبيرة من الهيكل والبرج عرضة للخطر. ولذلك، فإنه لا يساعد عمليا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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رصد عسكري