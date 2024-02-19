https://sputnikarabic.ae/20240219/مجلس-الأمن-الروسي-تم-تدريب-أكثر-من-16-ألف-متطوع-من-قوات-العمليات-الخاصة-1086224803.html

مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة

مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة

سبوتنيك عربي

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، أُرسلوا جميعا للمشاركة في... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T14:43+0000

2024-02-19T14:43+0000

2024-02-19T14:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميدفيديف في اجتماع مع رؤساء منطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "لقد قمنا للتو بزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس... وعلى أساس هذه المؤسسة التعليمية، يقوم المتطوعون بتحسين تدريبهم ودراسة أفضل الممارسات القتالية في مختلف الظروف".وأشار إلى أن خريجي المنطقة العسكرية الشمالية يتمتعون بصفات قتالية جيدة وصلابة وروح انتصار، الأمر الذي شكر عليه قيادة جمهورية الشيشان.ووفقا له، فإنه "وفقا لبيانات وزارة الدفاع، تم قبول أكثر من 53 ألف شخص في الخدمة العسكرية لصالح مجموعة القوات المشتركة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".مجلس الأمن الروسي يكشف عن خطط لزيادة حجم القوات المسلحة الروسية وتعزيزها لحماية البلادوأعرب ميدفيديف عن أمله في تحقيق أهداف تعيين الموظفين في مجموعة القوات المشتركة عام 2024. وخاطب ميدفيديف المشاركين في الاجتماع قائلا: "آمل أن يتحقق كل ما خططنا له، والأرقام معروفة للجميع، وأن ننجح هذا العام".

https://sputnikarabic.ae/20231231/مجلس-الأمن-الروسي-المهمة-الرئيسية-في-عام-2024-هي-هزيمة-الفاشية-الجديدة-بشكل-كامل-1084607306.html

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