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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/مجلس-الأمن-الروسي-تم-تدريب-أكثر-من-16-ألف-متطوع-من-قوات-العمليات-الخاصة-1086224803.html
مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة
مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، أُرسلوا جميعا للمشاركة في... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T14:43+0000
2024-02-19T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف في اجتماع مع رؤساء منطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "لقد قمنا للتو بزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس... وعلى أساس هذه المؤسسة التعليمية، يقوم المتطوعون بتحسين تدريبهم ودراسة أفضل الممارسات القتالية في مختلف الظروف".وأشار إلى أن خريجي المنطقة العسكرية الشمالية يتمتعون بصفات قتالية جيدة وصلابة وروح انتصار، الأمر الذي شكر عليه قيادة جمهورية الشيشان.ووفقا له، فإنه "وفقا لبيانات وزارة الدفاع، تم قبول أكثر من 53 ألف شخص في الخدمة العسكرية لصالح مجموعة القوات المشتركة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".مجلس الأمن الروسي يكشف عن خطط لزيادة حجم القوات المسلحة الروسية وتعزيزها لحماية البلادوأعرب ميدفيديف عن أمله في تحقيق أهداف تعيين الموظفين في مجموعة القوات المشتركة عام 2024. وخاطب ميدفيديف المشاركين في الاجتماع قائلا: "آمل أن يتحقق كل ما خططنا له، والأرقام معروفة للجميع، وأن ننجح هذا العام".
https://sputnikarabic.ae/20231231/مجلس-الأمن-الروسي-المهمة-الرئيسية-في-عام-2024-هي-هزيمة-الفاشية-الجديدة-بشكل-كامل-1084607306.html
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مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة

14:43 GMT 19.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، أُرسلوا جميعا للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال ميدفيديف في اجتماع مع رؤساء منطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "لقد قمنا للتو بزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس... وعلى أساس هذه المؤسسة التعليمية، يقوم المتطوعون بتحسين تدريبهم ودراسة أفضل الممارسات القتالية في مختلف الظروف".

وأضاف: "حتى فبراير/شباط، تم تدريب أكثر من 16 ألف شخص. نتيجة جديرة جدًا، نتيجة الكثير من العمل. تم تدريبهم وإرسالهم للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن خريجي المنطقة العسكرية الشمالية يتمتعون بصفات قتالية جيدة وصلابة وروح انتصار، الأمر الذي شكر عليه قيادة جمهورية الشيشان.

وتابع ميدفيديف: "التدريب العالي الجودة يضمن مستوى عاليًا من الانضباط العسكري، وهذه المهام لها أهمية خاصة. لقد تحدثنا للتو مع رمضان أخماتوفيتش (قديروف، رئيس جمهورية الشيشان)، ومع آخرين... المتطوعون بالطبع يتمتعون بروح قتالية مطلقة، وهذا يعني أنهم سينجحون. وهذا في الواقع مثال جيد لكيفية إعداد مقومات نجاحنا المشترك".

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ووفقا له، فإنه "وفقا لبيانات وزارة الدفاع، تم قبول أكثر من 53 ألف شخص في الخدمة العسكرية لصالح مجموعة القوات المشتركة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".
مجلس الأمن الروسي يكشف عن خطط لزيادة حجم القوات المسلحة الروسية وتعزيزها لحماية البلاد
وأعرب ميدفيديف عن أمله في تحقيق أهداف تعيين الموظفين في مجموعة القوات المشتركة عام 2024. وخاطب ميدفيديف المشاركين في الاجتماع قائلا: "آمل أن يتحقق كل ما خططنا له، والأرقام معروفة للجميع، وأن ننجح هذا العام".
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