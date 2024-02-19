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عدسة "سبوتنيك" تتجول داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها... فيديو
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/مسيرات-روسية-تهاجم-مدرعات-أكرانية-أثناء-فرارها-من-أفدييفكا-فيديو-1086208151.html
مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو
مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيّرة روسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت الهروب من مدينة أفدييفكا على متن عربة مشاة قتالية. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T08:35+0000
2024-02-19T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.ونشرت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، مشاهد تظهر معدات عسكرية لقوات نظام كييف تركتها وحدات عسكرية تابعة لها خلال هربها من مدينة أفدييفكا.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو

08:35 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 08:41 GMT 19.02.2024)
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Avdiivka (cropped image)القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Avdiivka (cropped image)
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيّرة روسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت الهروب من مدينة أفدييفكا على متن عربة مشاة قتالية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
ونشرت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، مشاهد تظهر معدات عسكرية لقوات نظام كييف تركتها وحدات عسكرية تابعة لها خلال هربها من مدينة أفدييفكا.
وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
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