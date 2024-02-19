https://sputnikarabic.ae/20240219/مسيرات-روسية-تهاجم-مدرعات-أكرانية-أثناء-فرارها-من-أفدييفكا-فيديو-1086208151.html

مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو

مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيّرة روسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت الهروب من مدينة أفدييفكا على متن عربة مشاة قتالية. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T08:35+0000

2024-02-19T08:35+0000

2024-02-19T08:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086206075_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f4752a56913a332d14c1cdccc89a51e.jpg

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.ونشرت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، مشاهد تظهر معدات عسكرية لقوات نظام كييف تركتها وحدات عسكرية تابعة لها خلال هربها من مدينة أفدييفكا.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري