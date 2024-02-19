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https://sputnikarabic.ae/20240219/مشهد-مؤثر-للحظة-قيام-شرطي-بإنقاذ-رضيعة-بعد-حادث-مروع-فيديو-1086225310.html
مشهد مؤثر للحظة قيام شرطي بإنقاذ رضيعة بعد حادث مروع... فيديو
مشهد مؤثر للحظة قيام شرطي بإنقاذ رضيعة بعد حادث مروع... فيديو
سبوتنيك عربي
فقد سائق دراجة نارية مسرعة حياته وكاد يتسبب بوفاة طفل في السيارة، ولكن بشكل بطولي تصرّف الرقيب ديف موسجروف وتمكن من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت محاصرة... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T15:10+0000
2024-02-19T15:10+0000
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وتم لم شمل الأسرة بفضل عملية الإنقاذ البطولية للرقيب موسجروف بعد حادث مروع في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتقطت الكاميرا هذه اللحظات الدرامية.مرت دراجة نارية تسير بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، متجاوزةً الرقيب في مقاطعة شارلوت، وبعد ذلك اصطدمت الدراجة بسيارة دفع رباعي.وقال الرقيب: "بعد حوالي 10 ثوانٍ من مرور تلك الدراجة النارية، رأيت وميضًا من بعيد وسحابة من الدخان".وقال مكتب الشريف: "بينما كان الرقيب يهرع لتفقد الضحايا، سمع السائقة تصرخ في وجهه، وتطلب مساعدة طفلتها".
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مشهد مؤثر للحظة قيام شرطي بإنقاذ رضيعة بعد حادث مروع... فيديو

15:10 GMT 19.02.2024
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورحادث سير
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
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فقد سائق دراجة نارية مسرعة حياته وكاد يتسبب بوفاة طفل في السيارة، ولكن بشكل بطولي تصرّف الرقيب ديف موسجروف وتمكن من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت محاصرة داخل السيارة.
وتم لم شمل الأسرة بفضل عملية الإنقاذ البطولية للرقيب موسجروف بعد حادث مروع في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتقطت الكاميرا هذه اللحظات الدرامية.
مرت دراجة نارية تسير بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، متجاوزةً الرقيب في مقاطعة شارلوت، وبعد ذلك اصطدمت الدراجة بسيارة دفع رباعي.
وقال الرقيب: "بعد حوالي 10 ثوانٍ من مرور تلك الدراجة النارية، رأيت وميضًا من بعيد وسحابة من الدخان".
وقال مكتب الشريف: "بينما كان الرقيب يهرع لتفقد الضحايا، سمع السائقة تصرخ في وجهه، وتطلب مساعدة طفلتها".
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