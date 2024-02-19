https://sputnikarabic.ae/20240219/مقتل-53-شخصاً-على-الأقل-في-اشتباكات-قبلية-في-بابوا-غينيا-الجديدة-1086200877.html

مقتل 53 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في بابوا غينيا الجديدة

مقتل 53 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 53 قُتلوا في عنف قبلي في المرتفعات الشمالية في بابوا غينيا الجديدة، في أحدث سلسلة من الوفيات الجماعية المرتبطة... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T01:47+0000

2024-02-19T01:47+0000

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وصرح مفوض الشرطة في بابوا غينيا الجديدة، ديفيد مانينغ، بأن الضباط والجنود قد استعادوا جثث 53 رجلاً.ويُعتقد أنهم قتلوا بالقرب من بلدة واباغ، التي تقع على بعد 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي. ولم تكن ظروف الوفيات واضحة على الفور، لكن الشرطة قالت إنه تلقت تقارير عن إطلاق نار كثيف في المنطقة.كما يُعتقد أن الحادث مرتبط بنزاع بين أفراد من قبيلتي سيكين وكايكين، وتلقت الشرطة مقاطع فيديو وصورًا وحشية يزعم أنها من موقع الحادث.وقد أظهرت الفيديوهات جثثًا عارية وملطخة بالدماء ملقاة على جانب الطريق ومرصوصة على ظهر شاحنة مسطحة.يشار إلى أن حكومة بابوا غينيا الجديدة تحاول استخدام قمع العنف والوساطة والعفو ومجموعة من الاستراتيجيات الأخرى للسيطرة على العنف، ولكن بنجاح محدود.ونشرت القوات المسلحة حوالي 100 جندي في المنطقة، ولكن كان تأثيرهم محدودًا وما تزال الخدمات الأمنية أقل عددًا وأقل تسليحًا مقارنة بالطرف الآخر.تشتكي الشرطة بشكل خاص أن ليس لديها الموارد الكافية للقيام بالعمل، حيث أن الضباط يتقاضون أجورًا منخفضة لدرجة أن بعض الأسلحة التي تنتهي بأيدي أفراد العشائر تأتي من قوات الشرطة.وطالب معارضو رئيس الوزراء، جيمس مارابي، يوم الاثنين، بنشر المزيد من الشرطة واستقالة المفوض العام للشرطة.

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