https://sputnikarabic.ae/20240219/هيئة-بحرية-بريطانية-أضرار-طفيفة-تعرضت-لها-سفينة-جراء-هجوم-على-بعد-100-ميل-بحري-شرق-عدن-1086221732.html

هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم على بعد 100 ميل بحري شرق عدن

هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم على بعد 100 ميل بحري شرق عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تلقيها تقريرا عن أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم استهدفها على بعد 100 ميل بحري شرق عدن في... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T13:41+0000

2024-02-19T13:41+0000

2024-02-19T14:04+0000

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وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس: "تلقينا تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري شرق عدن، اليمن، وأبلغ الربّان في البداية عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة".وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدةً بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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