https://sputnikarabic.ae/20240219/هيئة-بحرية-بريطانية-أضرار-طفيفة-تعرضت-لها-سفينة-جراء-هجوم-على-بعد-100-ميل-بحري-شرق-عدن-1086221732.html
هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم على بعد 100 ميل بحري شرق عدن
هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم على بعد 100 ميل بحري شرق عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تلقيها تقريرا عن أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم استهدفها على بعد 100 ميل بحري شرق عدن في... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T13:41+0000
2024-02-19T13:41+0000
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وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس: "تلقينا تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري شرق عدن، اليمن، وأبلغ الربّان في البداية عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة".وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدةً بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
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رصد عسكري, العالم
هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم على بعد 100 ميل بحري شرق عدن
13:41 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 19.02.2024)
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تلقيها تقريرا عن أضرار طفيفة تعرضت لها سفينة جراء هجوم استهدفها على بعد 100 ميل بحري شرق عدن في اليمن.
وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس: "تلقينا تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري شرق عدن، اليمن، وأبلغ الربّان في البداية عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة".
وأضافت: "في وقت لاحق، أبلغ الربان عن انفجار ثانٍ في الهواء وعلى مقربة من السفينة، ما تسبب في تطاير الشظايا والأضرار الطفيفة التي لحقت بالسفينة".
ونوهت بأنه "تم الإبلاغ أن السفينة وطاقمها آمنون".
وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدةً بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت حركة "أنصار الله" اليمنية إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.