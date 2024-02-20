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https://sputnikarabic.ae/20240220/ارتفاع-درجات-الحرارة-في-اليابان-إلى-مستويات-غير-معتادة-1086235106.html
ارتفاع درجات الحرارة في اليابان إلى مستويات غير معتادة
ارتفاع درجات الحرارة في اليابان إلى مستويات غير معتادة
سبوتنيك عربي
ارتفعت درجات الحرارة في شتى أنحاء اليابان يوم الاثنين مع تدفق الهواء الدافئ من الجنوب، حيث وصلت درجات الحرارة الكبرى خلال النهار في العديد من المواقع بشمال... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T04:53+0000
2024-02-20T04:53+0000
العالم
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وارتفعت درجة الحرارة في مدينة مومبيتسو بهوكايدو لتصل إلى 17.1 درجة مئوية، لتُطابق درجات الحرارة التي يُعتاد تسجيلها في أواخر يونيو/حزيران. وجدير بالذكر أن درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد كانت أعلى بمقدار 18.8 درجة عن المتوسط في هذا الوقت من العام، وتجاوزت الرقم القياسي المُسجل في 1960 والبالغ 12.6 درجة مئوية، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. ووصلت أيضا درجات الحرارة إلى 20.1 درجة في مدينة أكيتا شمال اليابان، و21.8 درجة في مدينة كانازاوا بوسط اليابان و16.5 درجة في وسط طوكيو. وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الدافئ غير المعتاد في أجزاء كثيرة من اليابان يوم الثلاثاء، مضيفة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى خلال النهار إلى 24 درجة مئوية في مدينة شيزوكا و22 درجة في وسط طوكيو. كما حذر مسؤولو الطقس من احتمالية تساقط الأمطار في مناطق كثيرة بشمال وشرق اليابان، ما سيؤدي إلى الذوبان السريع للثلوج، داعين الناس إلى توخي الحذر من احتمالية حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب مياه الأنهار والانهيارات الجليدية.
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العالم
العالم

ارتفاع درجات الحرارة في اليابان إلى مستويات غير معتادة

04:53 GMT 20.02.2024
© Fotolia / Faulaطوكيو
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Fotolia / Faula
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ارتفعت درجات الحرارة في شتى أنحاء اليابان يوم الاثنين مع تدفق الهواء الدافئ من الجنوب، حيث وصلت درجات الحرارة الكبرى خلال النهار في العديد من المواقع بشمال البلاد إلى رقم قياسي خلال شهر فبراير/شباط، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وارتفعت درجة الحرارة في مدينة مومبيتسو بهوكايدو لتصل إلى 17.1 درجة مئوية، لتُطابق درجات الحرارة التي يُعتاد تسجيلها في أواخر يونيو/حزيران.
وجدير بالذكر أن درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد كانت أعلى بمقدار 18.8 درجة عن المتوسط في هذا الوقت من العام، وتجاوزت الرقم القياسي المُسجل في 1960 والبالغ 12.6 درجة مئوية، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
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ووصلت أيضا درجات الحرارة إلى 20.1 درجة في مدينة أكيتا شمال اليابان، و21.8 درجة في مدينة كانازاوا بوسط اليابان و16.5 درجة في وسط طوكيو.
وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الدافئ غير المعتاد في أجزاء كثيرة من اليابان يوم الثلاثاء، مضيفة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى خلال النهار إلى 24 درجة مئوية في مدينة شيزوكا و22 درجة في وسط طوكيو.
كما حذر مسؤولو الطقس من احتمالية تساقط الأمطار في مناطق كثيرة بشمال وشرق اليابان، ما سيؤدي إلى الذوبان السريع للثلوج، داعين الناس إلى توخي الحذر من احتمالية حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب مياه الأنهار والانهيارات الجليدية.
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