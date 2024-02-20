https://sputnikarabic.ae/20240220/اكتشاف-غرف-تعذيب-سرية-أقامها-الجيش-الأوكراني-في-أفدييفكا-1086242184.html

اكتشاف غرف تعذيب سرية أقامها الجيش الأوكراني في أفدييفكا

اكتشاف غرف تعذيب سرية أقامها الجيش الأوكراني في أفدييفكا

سبوتنيك عربي

صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، أنه وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T09:34+0000

2024-02-20T09:34+0000

2024-02-20T09:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، إليها، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".وأوضح ميروشنيك أن هناك معلومات أولية عن عمليات دفن سرية في المدينة، وعن عواقب التعذيب، وسيتم البدء في دراسة هذه البيانات.ويعمل المحققون مع سكان أفدييفكا لتسجيل جرائم كييف. ويجري الآن جمع البيانات حول كيفية انتهاج أوكرانيا لسياستها المتمثلة في حظر استخدام اللغة الروسية، والضغوط والشكوك السياسية، وانتهاك حقوق الإنسان.وخلص ميروشنيك إلى القول: "مع إزالة الألغام ووصول المتخصصين المدنيين إلى هناك، سوف تتوسع الدائرة. وسوف نعتمد بشكل أساسي أولاً على الشهادات، ثم على تفتيش الأماكن التي من المحتمل أن تتركز فيها الأعمال الإجرامية لنظام كييف".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو

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