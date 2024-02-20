https://sputnikarabic.ae/20240220/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-ستورم-شادو---عاجل-1086245083.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة "ميغ-29" أوكرانية و7 صواريخ "ستورم شادو" في خيرسون
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة "ميغ-29" أوكرانية و7 صواريخ "ستورم شادو" في خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "باتريوت" على محور خيرسون. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T11:25+0000
2024-02-20T11:25+0000
2024-02-20T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمل المنسق لوحدات مجموعة "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية، تم إلحاق هزيمة نارية معقدة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي "65" و"118" الآلية و"82" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوريخوف وفيربوفوي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع أمريكية الصنع من طراز "إم 109 - بالادين"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع رشاش.وفي غضون 24 ساعة، تم اعتراض سبعة صواريخ كروز بريطانية الصنع من نوع "ستورم شادو"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، وثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة "ميغ-29" أوكرانية و7 صواريخ "ستورم شادو" في خيرسون
11:25 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 11:45 GMT 20.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "باتريوت" على محور خيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمل المنسق لوحدات مجموعة "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية، تم إلحاق هزيمة نارية معقدة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي "65" و"118" الآلية و"82" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوريخوف وفيربوفوي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع أمريكية الصنع من طراز "إم 109 - بالادين"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع رشاش.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون.
وفي غضون 24 ساعة، تم اعتراض سبعة صواريخ كروز بريطانية الصنع من نوع "ستورم شادو"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، وثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.