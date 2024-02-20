https://sputnikarabic.ae/20240220/القسام-تعلن-خوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-ورصد-مروحيات-لنقل-الجرحى-1086248223.html
فصائل فلسطينية تخوض معارك "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وترصد مروحيات لنقل الجرحى
فصائل فلسطينية تخوض معارك "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وترصد مروحيات لنقل الجرحى
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خوض معارك وصفتها... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في "تلغرام"، إن مقاتليها يخوضون "معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".وأضافت "القسام" في بيان لاحق أن مقاتليها استهدفوا "دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".وذكرت "القسام"، أمس الاثنين، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
فصائل فلسطينية تخوض معارك "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وترصد مروحيات لنقل الجرحى
11:59 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 20.02.2024)
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خوض معارك وصفتها بالضارية في حي الزيتون في مدينة غزة وتوجيه ضربات للقوات الإسرائيلية.
وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في "تلغرام"، إن مقاتليها يخوضون "معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".
ونوهت "القسام" إلى أنها قامت برصد "عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".
وأضافت "القسام" في بيان لاحق أن مقاتليها استهدفوا "دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".
وبدروها، أعلنت "سرايا القدس" في بيان مقتضب على قناتها في "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا بالتعاون مع "كتائب المقاومة الوطنية (مجموعات عمر القاسم) تحشدات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107)".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكرت "القسام"، أمس الاثنين، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.