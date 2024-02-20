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القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفسكي--1086248540.html
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الروسي تواصل تقدمها على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، مشيرةً إلى صد 4 هجمات نفذتها... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T12:00+0000
2024-02-20T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، استمرت وحدات مجموعة "المركز" في السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والثالث والخمسين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية". بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لاستوشكينو وبيرفومايسكوي، تم صد أربع هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواءين 59 الميكانيكي والثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو خسر ما يصل إلى 425 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات”.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-108-الإقليمي-الأوكراني-1086248613.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا

12:00 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 12:10 GMT 20.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الروسي تواصل تقدمها على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، مشيرةً إلى صد 4 هجمات نفذتها القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر كبيرة.
وجاء في تقرير الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، استمرت وحدات مجموعة "المركز" في السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والثالث والخمسين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لاستوشكينو وبيرفومايسكوي، تم صد أربع هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواءين 59 الميكانيكي والثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني
12:06 GMT
وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو خسر ما يصل إلى 425 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات”.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
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