https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفسكي--1086248540.html
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الروسي تواصل تقدمها على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، مشيرةً إلى صد 4 هجمات نفذتها... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T12:00+0000
2024-02-20T12:00+0000
2024-02-20T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، استمرت وحدات مجموعة "المركز" في السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والثالث والخمسين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية". بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لاستوشكينو وبيرفومايسكوي، تم صد أربع هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواءين 59 الميكانيكي والثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو خسر ما يصل إلى 425 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات”.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-108-الإقليمي-الأوكراني-1086248613.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
12:00 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 12:10 GMT 20.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الروسي تواصل تقدمها على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، مشيرةً إلى صد 4 هجمات نفذتها القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر كبيرة.
وجاء في تقرير الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، استمرت وحدات مجموعة "المركز" في السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والثالث والخمسين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لاستوشكينو وبيرفومايسكوي، تم صد أربع هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواءين 59 الميكانيكي والثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو خسر ما يصل إلى 425 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات”.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.