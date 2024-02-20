القوات الروسية تحسن مواقعها على طول محور دونيتسك وتضرب لواءين أوكرانيين
12:01 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 20.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران بوحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "241" في مناطق كورديوموفكا و كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما صدت القوات المسلحة الروسية هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "42" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو، في يوم واحد، أكثر من 395 عسكريًا، وثلاث دبابات، من بينها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات قتالية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "باتريوت" على محور خيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمل المنسق لوحدات مجموعة "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية، تم إلحاق هزيمة نارية معقدة بوحدات من ألوية الهجوم الجوي "65" و"118" الآلية و"82" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوريخوف وفيربوفوي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع أمريكية الصنع من طراز "إم 109 - بالادين"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع رشاش.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.