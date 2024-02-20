https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-محور-دونيتسك-وتضرب-لواءين-أوكرانيين-1086248069.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول محور دونيتسك وتضرب لواءين أوكرانيين

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول محور دونيتسك وتضرب لواءين أوكرانيين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T12:01+0000

2024-02-20T12:01+0000

2024-02-20T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران بوحدات من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "241" في مناطق كورديوموفكا و كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما صدت القوات المسلحة الروسية هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي "42" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية، و7 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "باتريوت" على محور خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240220/الأمم-المتحدة-أوكرانيا-تملك-حق-إعادة-اللاجئين-في-سن-الخدمة-إلى-البلاد-1086245227.html

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