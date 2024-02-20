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القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-108-الإقليمي-الأوكراني-1086248613.html
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجنود الروس دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك وأحبطوا هجوما مضادا، وبلغت خسائر العدو... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T12:06+0000
2024-02-20T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذّت وحدات من مجموعة "فوستوك" قصفا ناريا لتشكيل لواء الدفاع الجوي 108 في لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر العدو بلغت 190 جنديا ودبابة وأربع مركبات".وأضافت الدفاع أنه تم تدمير مدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" بريطاني الصنع، ومدفع "إم تي-12" رابير المضاد للدبابات، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-آ دي" للحرب الإلكترونية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20240220/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-ميغ-29-أوكرانية-و7-صواريخ-ستورم-شادو---عاجل-1086245083.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 108 الإقليمي الأوكراني

12:06 GMT 20.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجنود الروس دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك وأحبطوا هجوما مضادا، وبلغت خسائر العدو 190 جنديا.
وأوضحت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذّت وحدات من مجموعة "فوستوك" قصفا ناريا لتشكيل لواء الدفاع الجوي 108 في لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".

وتم إحباط الهجوم المضاد للمجموعة الهجومية للواء الميكانيكي 58 للقوات المسلحة الأوكرانية في شيفتشينكو في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر العدو بلغت 190 جنديا ودبابة وأربع مركبات".
وأضافت الدفاع أنه تم تدمير مدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" بريطاني الصنع، ومدفع "إم تي-12" رابير المضاد للدبابات، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-آ دي" للحرب الإلكترونية.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:25 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
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