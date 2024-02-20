عربي
"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240220/صور-ساحرة-تفوز-بمسابقة-مصور-تحت-الماء-2024-1086250730.html
صور ساحرة تفوز بمسابقة "مصور تحت الماء 2024"
صور ساحرة تفوز بمسابقة "مصور تحت الماء 2024"
سبوتنيك عربي
مسابقة مصور تحت الماء لعام 2024، إحدى مسابقات التصوير الفوتوغرافي تحت الماء الرائدة في العالم، تجتذب آلاف المشاركات كل عام. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T13:37+0000
2024-02-20T14:15+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086250902_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b93f6deaa6365ca918a8a2fca35becc9.jpg
صورة مؤثرة تُظهر "غواصًا حرًا يفحص آثار صيد الحيتان"، حيث حصل المصور السويدي أليكس داوسون على لقب أفضل مصور تحت الماء لعام 2024. وفاز داوسون بعمله المصور "عظام الحوت" على أكثر من 6500 صورة تم التقاطها تحت الماء من بين أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086250902_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_404d5131093032c22d45c02edd3bbe51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور ساحرة تفوز بمسابقة "مصور تحت الماء 2024"

13:37 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 14:15 GMT 20.02.2024)
تابعنا عبر
مسابقة مصور تحت الماء لعام 2024، إحدى مسابقات التصوير الفوتوغرافي تحت الماء الرائدة في العالم، تجتذب آلاف المشاركات كل عام.
صورة مؤثرة تُظهر "غواصًا حرًا يفحص آثار صيد الحيتان"، حيث حصل المصور السويدي أليكس داوسون على لقب أفضل مصور تحت الماء لعام 2024. وفاز داوسون بعمله المصور "عظام الحوت" على أكثر من 6500 صورة تم التقاطها تحت الماء من بين أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم.
© Photo / Alex Dawson/UPY2024

"عظام الحيتان" شرق غرينلاند.

&quot;عظام الحيتان&quot; شرق غرينلاند. - سبوتنيك عربي
1/7
© Photo / Alex Dawson/UPY2024

"عظام الحيتان" شرق غرينلاند.

© Photo / Nuno Sá/UPY2024

حوت العنبر الضخم يكافح من أجل السباحة وهو يتحرك ببطء نحو الساحل.

حوت العنبر الضخم يكافح من أجل السباحة وهو يتحرك ببطء نحو الساحل. - سبوتنيك عربي
2/7
© Photo / Nuno Sá/UPY2024

حوت العنبر الضخم يكافح من أجل السباحة وهو يتحرك ببطء نحو الساحل.

© Photo / Martin Broen/UPY2024

مشهد غير عادي لآلات حربية غارقة على عمق 15 إلى 28 مترًا تحت سطح الماء وتتمركز على طول الشعاب المرجانية في تشكيل قتالي تكتيكي

مشهد غير عادي لآلات حربية غارقة على عمق 15 إلى 28 مترًا تحت سطح الماء وتتمركز على طول الشعاب المرجانية في تشكيل قتالي تكتيكي - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo / Martin Broen/UPY2024

مشهد غير عادي لآلات حربية غارقة على عمق 15 إلى 28 مترًا تحت سطح الماء وتتمركز على طول الشعاب المرجانية في تشكيل قتالي تكتيكي

© Photo / Byron Conory/UPY2024

فرس البحر القزم

فرس البحر القزم - سبوتنيك عربي
4/7
© Photo / Byron Conory/UPY2024

فرس البحر القزم

© Photo / Talia Greis/UPY2024

فرس بحر، يحمل علامات مميزة بشكل خاص حول العين

فرس بحر، يحمل علامات مميزة بشكل خاص حول العين - سبوتنيك عربي
5/7
© Photo / Talia Greis/UPY2024

فرس بحر، يحمل علامات مميزة بشكل خاص حول العين

© Photo / Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

حوت يبتلع أسماكا صغيرة

حوت يبتلع أسماكا صغيرة - سبوتنيك عربي
6/7
© Photo / Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

حوت يبتلع أسماكا صغيرة

© Photo / Enrico Somogyi/UPY2024

عاريات البزاق مع جمبري

عاريات البزاق مع جمبري - سبوتنيك عربي
7/7
© Photo / Enrico Somogyi/UPY2024

عاريات البزاق مع جمبري

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Саперы минобороны РФ ведут работы по разминированию в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMTПалестинец спасает вещи после израильского удара в Рафахе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала