صور ساحرة تفوز بمسابقة "مصور تحت الماء 2024"

صورة مؤثرة تُظهر "غواصًا حرًا يفحص آثار صيد الحيتان"، حيث حصل المصور السويدي أليكس داوسون على لقب أفضل مصور تحت الماء لعام 2024. وفاز داوسون بعمله المصور "عظام الحوت" على أكثر من 6500 صورة تم التقاطها تحت الماء من بين أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم.
مسابقة مصور تحت الماء لعام 2024، إحدى مسابقات التصوير الفوتوغرافي تحت الماء الرائدة في العالم، تجتذب آلاف المشاركات كل عام.
صورة مؤثرة تُظهر "غواصًا حرًا يفحص آثار صيد الحيتان"، حيث حصل المصور السويدي أليكس داوسون على لقب أفضل مصور تحت الماء لعام 2024. وفاز داوسون بعمله المصور "عظام الحوت" على أكثر من 6500 صورة تم التقاطها تحت الماء من بين أعمال المصورين من جميع أنحاء العالم.