https://sputnikarabic.ae/20240220/فيتو-أمريكي-جديد-يجهض-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-غزة-1086258519.html
"فيتو" أمريكي جديد يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة
"فيتو" أمريكي جديد يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T16:22+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء.وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، وامتناع بريطانيا عن التصويت.وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أمريكا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، قد هددت الأحد الماضي، باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت غرينفيلد، إن المشروع المقترح "لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها".وأضافت أن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري، وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده.واعتبرت غرينفيلد أن صفقة تبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع شمل المحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.يشار إلى أن مشروع القرار الجزائري، كان يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".ويرفض مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الأسرى.
https://sputnikarabic.ae/20240214/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-مسؤولية-مجلس-الأمن-هي-وقف-حرب-غزة-والدعوة-إلى-وقف-إطلاق-النار-1086050643.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجزائر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, الجزائر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
"فيتو" أمريكي جديد يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.
الجزائر - سبوتنيك. وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء.
وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أمريكا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.
وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، قد هددت الأحد الماضي، باستخدام حق النقض "الفيتو"
ضد مشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت غرينفيلد، إن المشروع المقترح "لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها".
وأضافت أن الولايات المتحدة
لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري، وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده.
واعتبرت غرينفيلد أن صفقة تبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع شمل المحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.
يشار إلى أن مشروع القرار الجزائري، كان يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
ويرفض مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الأسرى.