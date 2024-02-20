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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html
مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديو
مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T08:47+0000
2024-02-20T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتبين المشاهد الأماكن والمواقع التي فر منها عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ويتضح من مخلفاتهم وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديو

08:47 GMT 20.02.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوراكتشف جنود القوات المسلحة الروسية أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
اكتشف جنود القوات المسلحة الروسية أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.
وتبين المشاهد الأماكن والمواقع التي فر منها عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ويتضح من مخلفاتهم وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
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