https://sputnikarabic.ae/20240220/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-شنت-غارات-جوية-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-الحديدة-اليمنية-1086268177.html

مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة الحديدة اليمنية

مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة الحديدة اليمنية

سبوتنيك عربي

شنت طائرات أمريكية وبريطانية، مساء الثلاثاء، عدة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T23:24+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين جويتين على محيط معسكر الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله" شمال مدينة الحديدة".وذكر أن أجواء محافظة الحديدة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات استطلاع مُسيرة منذ ساعات.ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240220/الجيش-الأمريكي-يؤكد-إصابة-سفينة-بصاروخين-باليستيين-أطلقتهم-أنصار-الله-1086267272.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله