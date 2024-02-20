https://sputnikarabic.ae/20240220/هبوط-اضطراري-لطائرة-ركاب-بسبب-شاحن-محمول-فيديو-1086236652.html
هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب "شاحن محمول"... فيديو
هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب "شاحن محمول"... فيديو
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الفلبينية كانت في طريقها من بوراكاي إلى شنغهاي، في 19 فبراير/ شباط، إلى الهبوط اضطراريا في هونغ كونغ بعد أن... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T07:58+0000
2024-02-20T07:58+0000
2024-02-20T07:58+0000
العالم
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ووفقا لبوابة الأخبار المحلية "HK01"، وقع الحادث على متن الرحلة RW602، حيث اشتعلت النيران في االشاحن المحمول (باور بنك) عند محاولة شحن جهاز "آي باد" اللوحي، مما أدى إلى تصاعد الدخان في مقصورة الطائرة. وإثر ذلك، قرر الطاقم القيام بهبوط اضطراري، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث.في البداية، كان من المفترض أن تصل الطائرة إلى شنغهاي بحلول الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير. وبعد الإجراءات الأمنية اللازمة، أقلعت الطائرة من هونغ كونغ، وهبطت في شنغهاي يوم 20 فبراير الساعة 0:14 بالتوقيت المحلي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب "شاحن محمول"... فيديو
اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الفلبينية كانت في طريقها من بوراكاي إلى شنغهاي، في 19 فبراير/ شباط، إلى الهبوط اضطراريا في هونغ كونغ بعد أن اشتعلت النيران في الشاحن المحمول الخاص بأحد الركاب.
ووفقا لبوابة الأخبار المحلية "HK01"، وقع الحادث على متن الرحلة RW602، حيث اشتعلت النيران في االشاحن المحمول (باور بنك) عند محاولة شحن جهاز "آي باد" اللوحي، مما أدى إلى تصاعد الدخان في مقصورة الطائرة. وإثر ذلك، قرر الطاقم القيام بهبوط اضطراري، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث.
في البداية، كان من المفترض أن تصل الطائرة إلى شنغهاي بحلول الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير. وبعد الإجراءات الأمنية اللازمة، أقلعت الطائرة من هونغ كونغ، وهبطت في شنغهاي يوم 20 فبراير الساعة 0:14 بالتوقيت المحلي.