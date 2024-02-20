https://sputnikarabic.ae/20240220/هيئة-الرقابة-المالية-الفدرالية-الروسية-تدرج-سيناتور-أمريكي-بارز-على-قائمة-الإرهابيين-في-روسيا-1086249939.html
هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج سيناتور أمريكي بارز على قائمة الإرهابيين في روسيا
هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج سيناتور أمريكي بارز على قائمة الإرهابيين في روسيا
سبوتنيك عربي
أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، على قائة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الهيئة: "ليندسي أولين غراهام، من مواليد 07/09/1955، ولاية كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، تم وضعه على قائمة الإراهابيين والمتطرفين في روسيا".وفي مايو/ أيار 2023، وضعت وزارة الداخلية الروسية ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين. وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.وصرح غراهام في مقابلة إعلامية: "لولا إيران لما كان هناك حوثيون، فالحوثيون مدعومون بالكامل من إيران، لقد دعوت على مدار ستة أشهر، لضرب إيران، فهم لديهم حقول نفط، ويمكن تحديد مقر الحرس الثوري من الفضاء، إذًا امحوها من الخارطة".غروسي: العقوبات الغربية المحتملة على "روساتوم" ستعرقل الصناعة النووية في بلدان عدة
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روسيا, العالم
هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية تدرج سيناتور أمريكي بارز على قائمة الإرهابيين في روسيا
أدرجت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، على قائة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.
وجاء في بيان الهيئة: "ليندسي أولين غراهام، من مواليد 07/09/1955، ولاية كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، تم وضعه على قائمة الإراهابيين والمتطرفين في روسيا".
وفي مايو/ أيار 2023، وضعت وزارة الداخلية الروسية ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين. وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.
وقال السيناتور الأمريكي الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، يوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، تعليقا على الوضع حول هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "الجماعة تتلقى تمويلا من إيران، وبالتالي يجب محو الجمهورية الإسلامية من خريطة العالم".
وصرح غراهام في مقابلة إعلامية: "لولا إيران لما كان هناك حوثيون، فالحوثيون مدعومون بالكامل من إيران، لقد دعوت على مدار ستة أشهر، لضرب إيران، فهم لديهم حقول نفط، ويمكن تحديد مقر الحرس الثوري من الفضاء، إذًا امحوها من الخارطة".